تسجيل
14:25 GMT23 أكتوبر/ تشرين الأول 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    انفجار كوني كبير في الفضاء

    مركبة "ناسا" ترصد حدثا تاريخيا لعملية "إعادة تشغيل" في الفضاء... صور وفيديو

    © Photo / pixabay/WikiImages
    مجتمع
    انسخ الرابط
    0 20
    تابعنا عبر
    https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/17/1050510513_32:0:3206:1785_1200x675_80_0_0_777f57dcbbd1c5357a766623600f9bf5.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/society/202110231050510547-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%A8%D8%A9-%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AD%D8%AF%D8%AB%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-/

    رصد علماء الفلك لأول مرة في التاريخ، ظاهرة غريبة جدا، حيث قام قزم أبيض بحركة مفاجئة رصدتها عدسات الأقمار الصناعية.

    سجلت مركبة "ناسا" الفضائية العابرة للكواكب (TESS) لحظات يمكن وصفها بالتاريخية والمثيرة لتغير حالة قزم أبيض لأول مرة في التاريخ.

    كوكب الأرض في الليل والنهار
    © Photo / pixabay/qimono
    علماء: وشاح الأرض يدور حول لبها... أوروبا كانت على خط الاستواء... صور وفيديو
    حركة غريبة من قزم أبيص تسجل لأول مرة في التاريخ

    وتبحث مركبة (TESS) في الفضاء البعيد عن عوالم جديدة غير مكتشفة تشبه الأرض، لكنها رصدت قزما أبيض يخمد وينطفئ بشكل مفاجئ يقوم بعدها بالاشتعال من جديد.

    وتم رصد هذه الحالة الفريدة لأول مرة لدى نجم يطلق عليه اسم "TW Pictoris"، والذي يبعد حوالي 1400 سنة ضوئية عن كوكب الأرض.

    وبحسب موقع "space" المتخصص في علوم الفضاء، تعتبر هذه الملاحظة الهامة هي المرة الأولى التي يرى فيها الفلكيون قزما أبيضا يغير لمعانه بطريقة غريبة، حيث غير النجم من درجة سطوعه الأصلية بسرعة كبيرة.

    عملية التراكم: عندما يلتهم قزم أبيض جاره

    ويعتبر العلماء هذا الحدث من المؤشرات الهامة جدا التي قد يكون لها تأثير كبير على طبيعة فهمنا لعملية التراكم (أو مواد البناء) في العديد من أنواع الأجرام السماوية.

    الجدير بالذكر، أن الأقزام البيضاء هي بقايا نجوم كبيرة بحجم كوكب الشمس تقريبا، والتي أحرقت كل الهيدروجين الذي غذاها في وقت سابق.
    ويعتبر علماء الفلك أن دراسة أنظمة الأقزام البيضاء تساعدنا في التعرف على المستقبل البعيد لنظامنا الشمسي، عندما ينفذ هيدروجين الشمس بعد حوالي 5 مليارات سنة من الآن.

    ويحدث تغيير اللمعان عادة لدى الأقزام البيضاء عندما يقوم النجم بسحب مواد من نجم قريب، في عملية تعرف باسم التراكم، حيث "يتغذى" القزم الأبيض على رفيقه أو جاره، وينمو ويصبح أكثر إشراقا.

    صورة خيالية تجمع كوكب الأرض مع نصف من كوكب المريخ
    © Photo / pixabay/Tumisu
    المريخ أجمل من الأرض... "قصة حزينة" أفقدته عنصره "النبيل" وحولته إلى جحيم... صور وفيديو
    وبحسب الورقة البحثية المنشورة في مجلة "nature" العلمية، فقد القزم الأبيض لمعانه لمدة 30 دقيقة فقط، وهي مدة أسرع بكثير من المدد التي استغرقتها الأقزام البيضاء الأخرى التي تلاشت على مدى عدة أيام أو أشهر. حيث ما يزال السبب الرئيسي للسرعة الكبيرة مجهولا لكن العلماء يتوقعون أن ذلك قد يكون حدث بسبب تقلبات كبيرة في المجال المغناطيسي للقزم.

    وقالت جامعة "دورهام"، التي قادت البحث، في بيان: "يتأثر سطوع القزم الأبيض المتراكم بكمية المواد المحيطة التي يتغذى عليها، لذلك يقول الباحثون إن شيئًا ما يتداخل مع إمداداته الغذائية".

    سرعة كبيرة لم ترصد من قبل لعملية "إعادة تشغيل"

    وتابع البيان: "إنهم (الباحثون) يأملون أن يساعدهم هذا الاكتشاف في معرفة المزيد عن الفيزياء التي تقف خلف عملية التراكم، حيث تتغذى أجسام مثل الثقوب السوداء والأقزام البيضاء والنجوم النيوترونية على المواد المحيطة من النجوم المجاورة".

    وقال المؤلف الرئيسي وعالم الفلك في جامعة "دورهام" سيمون سكارينجي في البيان: "رؤية سطوع (TW Pictoris) ينخفض ​​في 30 دقيقة هو بحد ذاته أمر غير عادي لأنه لم يسبق رؤيته في الأقزام البيضاء الأخرى وهو أمر غير متوقع تماما".

    افترض الباحثون أن النجم عندما يكون "في وضع التشغيل"، فإن القزم الأبيض يتغذى من قرص التراكم كما هو متوقع. ولكن عندما ينطفئ النجم، يدور المجال المغناطيسي بسرعة كبيرة، تسمح للمواد من النجم المرافق بالاستقرار على القزم الأبيض.

    ونوه الباحثون إلى أن هذه العملية قد تخلق حاجزا بسبب قوة الطرد المركزي تمنع المواد من السقوط على القزم الأبيض، تسمى "البوابة المغناطيسية". ولأسباب مجهولة قيد الدراسة، يقوم نظام القزم الأبيض بإعادة ضبط نفسه وتنفذ "إعادة تشغيل" مرة أخرى، مما يسهم بزيادة اللمعان.

    انظر أيضا:

    علماء: "فيتامين د" والخبز ثورة تغير "قواعد اللعبة" الصحية
    العارض رقم 1 لنقص "فيتامين د" هو "فوضى" يشعر بها الجميع ولا يدركونها
    علماء: وشاح الأرض يدور حول لبها... أوروبا كانت على خط الاستواء... صور وفيديو
    المريخ أجمل من الأرض... "قصة حزينة" أفقدته عنصره "النبيل" وحولته إلى جحيم... صور وفيديو
    دراسة: "فيتامين د" يمنع السمنة لأنه مفتاح أهم عملية في الجسم
    علماء: الأرض داخل "نفق عملاق" يصل إلى "نهاية الكون"... فيديو وصور
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    المخرج كوينتين تارانتينو، وزوجته دانييلا بيك يقفان على السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز Lifetime Achievement في مهرجان روما السينمائي بنسخته الـ16، روما ، 19 أكتوبر 2021.
    نبذة مصورة لأحداث الأسبوع
    لا تخف يا جو... هذا مجرد صاروخ!
    لا تخف يا جو... هذا مجرد صاروخ
    مقارنة عسكرية بين الجزائر وفرنسا
    مقارنة عسكرية بين الجزائر وفرنسا
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك