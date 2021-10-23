شاب مسلم يثير الجدل بتصرفه داخل مترو موسكو... فيديو

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمهاجر مسلم، وهو يقيم الصلاة في إحدى زوايا محطات مترو موسكو المزدحم.

وأثار المهاجر الجدل على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، فتعرض الشاب للانتقاد من الكثيرين، فكتب أحدهم: "إذا لم تتوفر الظروف المناسبة للصلاة فيمكن القيام بها لاحقا".

وكان هناك من اتخذ موقفا معاكسا لتلك الناقدة، فعلق أحدهم: "الشاب لا يزعج أحدا، فقط لا تتدخل أنت وواصل طريقك".

يذكر أن موسكو تحوي على عدد كبير من الأجانب والمهاجرين، ويتعايش الجميع بسلام، وفي حالات نادرة تسجل بعض المواقف العنصرية.