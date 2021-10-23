"هالك" الروسي يسجل رقما قياسيا جديدا بجر شاحنة إطفاء عملاقة... فيديو

سجل حامل الرقم القياسي العالمي لقُطر وجر المركبات بوزن يفوق عدة أطنان، "المركبات الضخمة"، رقما قياسيا جديدا بعد جر مركبة تزن أكثر من 14 طنا.

وقام البطل الروسي، سيرغي أغادزانيان، صاحب الرقم العالمي بـ"جر المركبات الضخمة"، والملقب بـ"هالك" بتسجيل رقم قياسي جديد، اليوم السبت، بعد جر عربة إطفاء تزن أكثر 14 طنا.

وجر أغادزانيان شاحنة إطفاء من نوع كاماز ضخمة جدا بوزن يصل إلى حوالي 14.3 طن، وهو أكبر رقم قياسي مسجل في روسيا.

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وأشار المدرب الرئيسي لفريق القوى الخارقة الروسية لوكالة "سبوتنيك"، فاسيلي جريشينكو، إلى أن "هالك" جر شاحنة إطفاء لمسافة 19 مترا لمدة 1:27 دقيقة، محققًا بذلك رقمًا قياسيا روسيا للقطر دون استخدام أجهزة خاصة.