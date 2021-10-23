تسجيل
22:02 GMT23 أكتوبر/ تشرين الأول 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    ثمرة الكباد مقطعة إلى نصفين

    10 فوائد طبية لثمرة الأترج "الكباد" منها الضغط والقلب

    © Photo / pixabay/GeriArt
    مجتمع
    انسخ الرابط
    0 50
    تابعنا عبر
    https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/17/1050513627_0:137:3080:1869_1200x675_80_0_0_980b95ac657ca55fc20fa0b80a4fbb64.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/society/202110231050513691-10-%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AB%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AA%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%BA%D8%B7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D8%A8--/

    تخدع ثمرة الكباد أو الأترج الناظر إليها بسبب شكلها المشابه لشكل ثمار الليمون، لكن الخبراء يؤكدون أن الكباد والليمون متشابهان لونًا وشكلًا لكنهما مختلفان من حيث الفوائد، حيث يعتبر اللباد الصنف الأساسي من الحمضيات بينما يعتبر الليمون مهجن.

    ويطلق على ثمار الكباد أو الأترج العديد من التسميات، مثل الليمون الطبي أو التـُرُنج أما اسمها العلمي فهو "Citrusmedica"، وهي شجر من فصيلة البرتقاليات.

    مكملات فيتامين د أو زيت السمك
    © Photo / pixabay/Monfocus
    دراسة: "فيتامين د" يمنع السمنة لأنه مفتاح أهم عملية في الجسم
    وتعتبر أشجار الكباد من النباتات بطيئة النمو وتصنف على أنها شجرة صغيرة، حيث يصل ارتفاعها من 8 إلى 15 قدمًا (2.4-4.5 أمتار).

    وتنتج أشجار الكباد ثمارا صفراء عند نضجها لها رائحة مشابهة لرائحة الليمون لكنها خشنة الملمس (وعرة) بقشر سميك قليلة العصير مع طعم حمضي أو حلو في بعض الأحيان.

    ونشر موقع "healthbenefitstimes" الخاص بالأخبار الطبية والغذائية مقالا مطولا تحدث فيه عن فوائد ثمرة الكباد منوها إلى أنها تندرج تحت أصناف الحمضيات، حيث تتميز هذه الفاكهة بتقديم 10 فوائد رائعة للإنسان، وهي:

    1- مسكن طبيعي ممتاز للآلام

    نوه المقال إلى أن هذه الثمار ممتازة جدا لمعالجة آلام الصداع، حيث من الممكن شرب كوب من الماء مع قليل من عصير الكباد، حيث تعمل الخصائص المضادة للالتهابات والمسكنة للألم في التخلص من الصداع بشكل طبيعي.

    تشير ورقة بحثية نُشرت في مجلة "Food Chemistry Journal" إلى وجود العديد من مضادات الأكسدة في السترون في اللبان، مما يجعل هذه الثمار "وسيلة مثالية للتخلص من الجذور الحرة في الجسم وتقليل فرص الإصابة بالأمراض المزمنة المرتبطة بالإجهاد التأكسدي".

    2- يعالج الحموضة المعوية

    نوه المقال إلى أن شرب كأس من الماء مع عصير الكباد يساعد في تخفيف أعراض الحموضة المعوية حيث يعمل الحمض المتواجد في الثمار على تنظيف الأمعاء وتخفيف الألم.

    3- حل مثالي ضد نزلات البرد

    تعتبر ثمار الكباد من الفاكهة الغنية بـ"فيتامين سي"، حيث تعتبر من أقوى آليات الدفاع الطبيعي، وتساعد فاكهة الأترج في منع وتقليل خطورة التهابات الجهاز التنفسي خلال نزلات البرد بالإضافة إلى أنها تساعد على زيادة سرعة الشفاء.

    خلطة من المكملات الغذائية
    © Photo / pixabay/Sprinter_Lucio
    علماء: "فيتامين د" والخبز ثورة تغير "قواعد اللعبة" الصحية
    4- يقدم حماية ضد السرطان

    تعتبر ثمار الكباد مصدرا غنيا ورائعا لمضادات الأكسدة القوية مثل "فيتامين سي"، وهو عنصر غذائي أثبت أنه يقلل بشكل كبير من مخاطر الإصابة بالسرطان، عن طريق إبطاء تطور المرض في الجسم وجعل المواد المسرطنة غير نشطة بحسب دراسة نشرها فريق من الباحثين الإيطاليين في مجلة "Nutrients Journal".

    5- يحافظ على صحة الأسنان واللثة

    أشار المقال إلى أن الكميات السخية من "فيتامين سي" في ثمار الكباد تستطيع تأمين صحة الأسنان وتقويتها بالإضافة إلى تعزيز صحة اللثة ودعمها، كما تساعد هذه الفاكهة على تجنب الإنسان الإصابة بداء الاسقربوط.

    6- الكباد مع الماء لخسارة الوزن

    تعتبر وصفة كأس المياه الدافئة مع عصير الكباد من الوصفات الجيدة لإنقاص الوزن، بالإضافة إلى أنها تقدم جرعة عالية من "فيتامين سي" المعزز بالمياه صباحا الأمر الذي يساهم بتعزيز النشاط البدني.

    7- تعزز صحة القلب والأوعية الدموية

    نوه المقال إلى أن ثمار الكباد تحتوي على كميات جيدة من البوتاسيوم وكذلك المغنيسيوم، وهما معدنان غذائيان يتمتعان بأهمية لا يمكن تصورها للوقاية من أمراض الشريان التاجي.

    وبينما يحافظ المغنيسيوم على صحة عضلة القلب، يساعد البوتاسيوم التحكم وضبط ضغط الدم (ارتفاع ضغط الدم) وكذلك يساعد في الوقاية من الأمراض المرتبطة به.

    نبتة الفاصولياء أثناء النمو
    © Photo / pixabay/ignartonosbg
    طعام صنف رقم 1 و"حجر زاوية" للعيش 100 عام بحسب الدراسات
    8- علاج جيد ضد لدغات الحشرات والجروح الصغيرة

    تنتج فاكهة وأوراق الليمون رائحة قوية جدا يلاحظها الجميع، وعلى الرغم من أن هذه الرائحة ممتعة للبشر، إلا أنها تعتبر طارد جيد للبعوض والعث ومجموعة كبيرة من الحشرات المزعجة.

    بالإضافة إلى ذلك، نوه المقال إلى أن فرك بضع قطرات من عصير الكباد على لدغة البعوض يقلل من الإحساس المزعج الذي تسببه هذه اللدغات، كما أن إضافة بضع قطرات إلى الجرح النازف يساعد في عملية التئام الجروح.

    9- الكباد معطر لرائحة الفم الكريهة

    يُنظر إلى لب أو عصير أو مستخلص أو بذور الكباد على أنها تساعد في تعزيز رائحة الجيدة وطرد رائحة الفم الكريهة بشكل طبيعي.

    ونوه الموقع إلى أن رائحة الفم الكريهة هي مؤشر على وجود مشكلة طبية فعلية في الجسم، قد تكون مشكلة مؤقتة، حيث تعمل ثمار الكباد كحل مؤقت لهذه المشكلة من خلال النسبة العالية من "فيتامين سي". واستخدمت هذه الثمار سابقا في علاج دوار البحر وداء الاسقربوط والغثيان والقيء.

    10- الكباد لعلاج ضغط الدم

    بحسب المصدر، يستخدم عصير الكباد في جنوب الهند كعلاج طبيعي لارتفاع ضغط الدم، "إذا تم تناول عصير الكباد مع المياه الدافئة صباحا قبل وجبات الفطور، فإنه يساعد في تقليل ارتفاع ضغط الدم. حيث يحتوي اللباد على نسب عالية من البوتاسيوم الذي يعزز أيضا صحة القلب".

    بحسب البحث المنشور في مجلة "sciencedirect" العلمية، "يساعد البوتاسيوم وفيتامين ج والإلكتروليتات الأخرى الموجودة في هذه الفاكهة على تحسين ضغط الدم عن طريق تقليل الضغط على الشرايين وتقليل خطر الإصابة بالنوبات القلبية وتصلب الشرايين والسكتة الدماغية".

    ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
    © Sputnik
    ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية

    انظر أيضا:

    مركبة "ناسا" ترصد حدثا تاريخيا لعملية "إعادة تشغيل" في الفضاء... صور وفيديو
    أجنحة "الفراشة الذهبية" الخاصة بـ"ناسا" تفتح في الفضاء... صور وفيديو
    دراسة: "فيتامين د" يمنع السمنة لأنه مفتاح أهم عملية في الجسم
    علماء: وشاح الأرض يدور حول لبها... أوروبا كانت على خط الاستواء... صور وفيديو
    علماء يستنجدون بالجمهور لتنفيذ مهمة "العبور" في الفضاء العميق... صور وفيديو
    علماء: "فيتامين د" والخبز ثورة تغير "قواعد اللعبة" الصحية
    علماء: الأرض داخل "نفق عملاق" يصل إلى "نهاية الكون"... فيديو وصور
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    المخرج كوينتين تارانتينو، وزوجته دانييلا بيك يقفان على السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز Lifetime Achievement في مهرجان روما السينمائي بنسخته الـ16، روما ، 19 أكتوبر 2021.
    نبذة مصورة لأحداث الأسبوع
    لا تخف يا جو... هذا مجرد صاروخ!
    لا تخف يا جو... هذا مجرد صاروخ
    مقارنة عسكرية بين الجزائر وفرنسا
    مقارنة عسكرية بين الجزائر وفرنسا
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك