إبراهيموفيتش لا يتوقف يحرز في شباك فريقه والمنافس خلال شوط واحد.. فيديو

في واقعة غريبة هز زلاتان إبراهيموفيتش شباك فريقه ميلان والمنافس بولونيا بنتيجة (4-2)، في الجولة التاسعة من دوري الدرجة الأولى الإيطالي (الكالتشيو).

إبراهيموفيتش وضع الهدف الأول في مرمى فريقه بالدقيقة 49، ولكنه استطاع أن يسجل هدفا آخر في مرمى الخصم بولونيا في الدقيقة 90 من عمر اللقاء.



لعب بولونيا مباراة قوية أمام ميلان لولا طرد لاعبين من فريقه هما "أداما سومورو، روبيرتو سوريانو" في الدقائق (20، 58).

بهذا الفوز تصدر ميلان الدوري الإيطالي مؤقتا برصيد 25 نقطة، بينما بقى بولونيا في المركز التاسع برصيد 12 نقطة.