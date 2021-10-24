عربي يحرق زوجته أمام أطفالها بعد 15 عاما من الزواج

تناقلت وسائل الإعلام الأردنية، حادثة صادمة كانت ضحيتها، فتاة تبلغ من العمر 28 عاما، تعرضت للحرق بالزيت على يد زوجها، بعد 15 عاما من الزواج.

وفي التفاصيل أكدت الضحية (إسلام) التي لا تعرف حتى الآن سبب إحراقها بالزيت، إن زوجها سحبها من شعرها أمام أطفالها الـ3 ووضع وجهها في الزيت المغلي، وبعد أن حاولت الفرار سكب الزيت المغلي على جسمها. وفقا لموقع موقع "أخبار الأردن".

وتابعت: "كنت طالعة أنا وزوجي عند دار أهلي سهرانين.. وروّحنا وما كان فيه بيني وبينو أي إشي.. صحيت الصبح لقيته قاعد بقشر بطاطا.. سألته إنته جوعان أنا بساويلك أكل.. بس لويش هالقد محمي الطاسة (المقلاة).

وأكدت أن زوجها كان قد وضع مقلاة كبيرة على الغاز، وعندما غيرتها هي بأخرى أصغر لتعد له الإفطار أمسكها من شعرها وسحبها ليضع وجهها في الزيت المغلي، لكنها تمكنت من الفرار.

وأضافت إسلام أن زوجها سارع لسكب الزيت المغلي على جسمها وأحرقها، وقالت "أنا (حتى الآن) ما بعرف ليش عمل هيك ما كان فيه بيننا أي إشي".

من جهتها قالت والدة إسلام، إن ابنتها وزوجها تناولوا عندها طعام العشاء وظلوا حتى الساعة الثالثة فجرا، ولم يشعرهم الزوج أن هناك أي مشكلة مع إسلام، وفي الصباح اتصلت إسلام بوالدها وقالت: "يمه إلحقيني أنا احترقت".