ما هو الغذاء الذي يحمي الجهاز التنفسي من برد الخريف؟

يقول اختصاصي التغذية، والدكتور في العلوم الطبية أليكسي كوفالكوف، في مقابلة مع راديو "سبوتنيك": في الصيف، يجب أن يكون هناك الكثير من الخضار والفواكه في النظام الغذائي، ولكن بمجرد أن يبدأ البرد وينخفض ​​مقياس الحرارة إلى -5-10 درجات تحت الصفر، فأنت بحاجة إلى التحول إلى المزيد من الأطعمة الدهنية".

وتابع اختصاصي التغذية أنه "في الهرم الغذائي يجب أن تسود الدهون والبروتينات على الكربوهيدرات في أي وقت من السنة".

استنتج أليكسي كوفالكوف: "يجب أن يكون هناك ما لا يقل عن 70 غرامًا من البروتين، وبعد ذلك يكون الحساب من 1.2 غرام لكل كيلوغرام من وزن الجسم".

واختتم: تحتاج إلى تبديل أنواع مختلفة من البروتين - يمكن أن يكون الدجاج، والديك الرومي، ثم لحم الخنزير ولحم البقر، ثم المأكولات البحرية والأسماك، يجب ألا تقل نسبة الكربوهيدرات عن 50-60 غجرامًا، وبحد أقصى 110-115 غرامًا يوميًا، ويجب أن تكون الدهون من 60 إلى 80 غرامًا يوميًا، نصفها نباتي ونصفها من أصل حيواني".