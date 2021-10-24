أهداف مباراة يوفنتوس وإنتر (1-1) في الدوري الإيطالي.. فيديو

أدرك يوفنتوس التعادل مع نظيره إنتر ميلان بشق الأنفس بنتيجة (1-1)، بعد ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد الرجوع لتقنية الفيديو قرب نهاية اللقاء، اليوم الأحد.

أقيمت المباراة في الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي، وسجل لإنتر في بداية اللقاء إيدن دجيكو، ولكن ديبالا عادل النتيجة في الدقيقة 89.

تعد تلك المباراة التاسعة ليوفنتوس بدون هزيمة هذا الموسم، والمرة الأولى التي يتعادل فيها بعد فوز 6 مباريات متتالية في جميع المسابقات.



منح التعادل يوفنتوس قفزة إلى المركز السادس في الكالتشيو، ولكن إنتر بقي على وضعه في المركز الثالث برصيد 18 نقطة.