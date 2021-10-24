أول تعليق من رونالدو على الخسارة المذلة أمام ليفربول و"هاتريك" محمد صلاح

علق الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، ليل الأحد، على الخسارة المذلة التي تلقاها فريقه على يد ليفربول بخمسة أهداف نظيفة في الدوري الإنجليزي اليوم.

وتأخر يونايتد لأول مرة في عصر الدوري الممتاز بأربعة أهداف في الشوط الأول، ليضيف محمد صلاح بعدها الهدف الشخصي الثالث له والخامس لفريقه خلال اللقاء.

وكان العرض قاسيا من ليفربول، وحقق أكبر فوز له في استاد أولد ترافورد، بينما كان الأداء مفجعا من جانب منافسه التقليدي، وستتضح في الفترة القادمة تداعيات هذا الإذلال.

وفي هذا الصدد، قال رونالدو على حسابه بموقع فيسبوك، "في بعض الأحيان تكون النتيجة ليست النتيجة التي نكافح من أجلها. أحيانا لا تكون النتيجة هي النتيجة التي نريدها".

وأضاف، "هذا يقع على عاتقنا نحن. علينا فقط، لأنه لا يوجد أحد آخر لإلقاء اللوم عليه".

وشكر رونالدو جماهير مان يونايتد قائلا، "كان جماهيرنا، مرة أخرى مذهلين في دعمهم المستمر. إنهم يستحقون أفضل من هذا، وأفضل بكثير ، والأمر متروك لنا لتقديمه. لقد حان الوقت الآن".