ردود  فعل كبيرة وصخب في ألمانيا بعد تصريحات كيميش بشأن لقاح كورونا

أثار موقف لاعب بايرن ميونخ، جوشوا كيميش، حفيظة الكثيرين في ألمانيا خاصة بعد تصريحاته عن لقاح كورونا.

وقال كيميش يوم السبت، إن لديه مخاوف شخصية ممن تلقي لقاح كورونا، لأن هناك نقص في الدراسات التي أجريت على اللقاحات.

ورغم أن كيميش لم يتلق اللقاح إلا أنه في الوقت ذاته أكد على التزامه بإجراء الفحوصات كل يومين أو ثلاثة أيام، والنظافة الشخصية.

وشدد اللاعب البافاري على أنه لا ينكر وجود كورونا أو يعارض التطعيم فهو من المحتمل أن يفعلها قريبا.

تصريحات كيميش أنست الجميع الفوز الكبير لبايرن ميونخ على هوفنهايم بأربعة أهداف دون رد، وما زاد الطين بلة هو إصابة المدرب جوليان ناغلسمان بفيروس بكورونا.

إصابة ناغلسمان وتصريحات كيمش جعلت بايرن يعلن موقفه من التطعيم على لسان المدير الرياضي للفريق حسن صالح حميديتش الذي قال إن "بايرن ميونخ يوصي بالتطعيم".

وبحسب هيئة الإذاعة الألمانية "دويتشه فيله" فإن 66% من الألمان تلقوا جرعة كاملة من لقاح كورونا.