هاتف جديد من "شاومي" بمعالج لا مثيل له على الإطلاق... صور وفيديو

وبحسب المصادر تعتزم شركة "شاومي" إطلاق هاتف جديد بمعالج فريد قد يقدم قدرات وسرعات رائعة لحامليه، خصوصا لهواة الألعاب والتطبيقات التي تتطلب معالج بقدرات عالية جدا.
وأشار التقرير المنشور على موقع "Mydrivers" الصيني، أن الشركة تعتزم تزويد هواتفها الجديدة بمعالج من فئة "Snapdragon 898"، لتكون الوحيدة في العالم التي تطلق هاتفا بهذا المعالج الفريد.
وبينت المصادر أن الهاتف الجديد الذي قد يأتي مدعوما بهذا المعالج هو من فئة "Xiaomi 12"، والذي سيحل محل "Mi 11".
Xiaomi Mi 12 (3D product renders & animation video)👀https://t.co/1Ojh3slPCQ— LetsGoDigital - Mark Peters (@letsgodigitalNL) October 19, 2021
3D renders in collaboration with @CConceptCreator 👍🏼https://t.co/RSsPprq4uB#Xiaomi #XiaomiMi12 #Xiaomi12 #XiaomiMi pic.twitter.com/q8ddDcXzuH
وسيدعم الجهاز الجديد بشاشة توفر رؤية فريدة عن طريق الانحناءات الجانبية مع تقليل الحواف إلى الحد الأدنى الممكن في الأسفل والأعلى.
The leaked specs suggest that MediaTek Dimensity 2000 chip will be a touch faster than Qualcomm’s upcoming Snapdragon 898 SoC.https://t.co/pyBM3O2U7E— mysmartprice (@mysmartprice) October 21, 2021
ويأتي الهاتف الجديد مع مصفوفة "AMOLED" مدعمة تقنية "LTPO"، والتي توفر قدرات تبدأ من 1 هرتز وتصل إلى 120 هرتز.
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