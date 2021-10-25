الفرعون يتربع على عرش أفريقيا "واضعا النقاط على الحروف"... صور وفيديو

احتفل الدوري الإنجليزي "البريميرليج" بلاعب ليفربول، البطل المصري محمد صلاح، بعد الانتصار الكبير الذي حققه في مباراته الأخيرة ضد مانشستر يونايتد.

ووضع اللاعب المصري، محمد صلاح، في مباراة الأمس، "النقاط على الحروف"، بكل ما تعنية الكلمة من معنى، بعد لهاتريك الذي سجله في مباراة فريقه أمام مانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد.

واحتفل الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي (البريميرليج) في تغريدة نشرتها على "تويتر" بالنجم المصري، محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، بعبارة بسيطة لكنها تؤكد أن الفرعون المصري، كما يلقبه عشاق الكرة، تربع على عرض أفريقيا.

وجاء في تغريدة الدوري الإنكليزي: " محمد صلاح اللاعب الإفريقي الأعلى تسجيلا في الدوري الإنجليزي ".

ونجح محمد صلاح، في مباراة الأمس، بالتربع على عرش الهدافين الأفارقة التاريخيين في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد تسجيله لهاتريك فريدة، متخطيا اللاعب الإيفواري ديدييه دروجبا، مهاجم تشيلسي السابق، بعدما أن سجل الفرعون الهدف 107 في مسيرته بالدوري الإنجليزي الممتاز متخطياً كابتن منتخب "الأفيال" سابقاً بفارق ثلاث أهداف محقة.

الفرعون "يضع النقاط على الحروف" أمام ليفربول

يأتي النتيجة المذهلة التي حققها البطل المصري، لـ"تضع النقاط على الحروف"، كما يتوقع البعض، حول استمرار الهداف المصري في نادي ليفربول الإنجليزي.

وكان اللاعب المصري قد قال في مقابلة مع شبكة "سكاي سبورتس": "أرغب بالبقاء حتى اليوم الأخير من مسيرتي، لكن هذا الأمر لا أستطيع قول الكثير عنه، إنه ليس بيدي".

وأضاف أن الأمر لا يتوقف عليه وإنما على رغبة النادي في الوقت الراهن، قائلا إنه لا يتصور أن يلعب ضد ليفربول على الإطلاق، وإن ذلك من شأنه إصابته "بالحزن".

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واعتبر خبراء الكرة، أن النتيجة التي حققها صلاح في الأمس، قد تقلب الموازين فيما يتعلق بتجديد عقده، وترفع من أسهم الفرعون المصري، خصوصا وأن صلاح يمر بواحدة من أفضل بدايات المواسم في مسيرته، حيث أصبح أول لاعب في تاريخ النادي يسجل في 9 مباريات متتالية.

وحقق ليفربول فوزا مهما، بعدما تغلب على أتلتيكو مدريد في ملعبه بنتيجة 3-2 مساء اليوم الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الثانية من دوري أبطال أوروبا.