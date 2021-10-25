برشلونة يواجه بوكا جونيورز في الرياض ديسمبر المقبل

أعلن برشلونة الإسباني وبوكا جونيورز الأرجنتيني، اليوم الاثنين، عن خوض مباراة بينهما في الرياض بالسعودية في ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وتأتي هذه المباراة لإحياء الذكرى الأولى لوفاة الأسطورة دييغو مارادونا الذي لعب للناديين.

وقال برشلونة في بيان "سيلعب برشلونة ضد بوكا جونيورز في كأس مارادونا يوم 14 ديسمبر تكريما للنجم دييغو أرماندو مارادونا، ولإحياء الذكرى الأولى لوفاته"، وفقا لرويترز.

وأكد بوكا أنه سيشارك في اللقاء في استاد مرسول بارك في الرياض.

وتوفي مارادونا إثر أزمة قلبية في 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 بعد معاناة من مشاكل صحية والخضوع لجراحة طارئة لعلاج تجمع دموي بالمخ.

ولعب مارادونا لبرشلونة وبوكا خلال مسيرته الحافلة وتوج بألقاب في البلدين، كما قاد الأرجنتين للفوز بكأس العالم 1986 في المكسيك.