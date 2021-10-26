أمريكية تلد 3 بنات في 3 سنوات وفي اليوم نفسه...صورة

في ظاهرة وصفت بالفريدة والنادرة جدا، أنجبت سيدة أمريكية 3 فتيات في اليوم نفسه بفارق 3 سنوات بين كل واحدة.

وأنجبت كريستين لامرت، من ولاية فلوريدا 3 فتيات في اليوم نفسه وتحديدا في 25 أغسطس/آب، في الأعوام 2015 و2018 و2021.

وقالت لامرت أنها انتظرت ولادة ابنتها الثالثة قرب يوم 25 اغسطس وحصلت على موعد بعده بأسبوعين، وبسبب الجائحة كانت تخضع لمتابعة طبية دقيقة وأخبرها الأطباء أنها ستلد في سبتمبر.

'In disbelief': Mom gives birth to 3 girls on the same day exactly 3 years apart https://t.co/jSA6wg9fp5 — TODAY (@TODAYshow) October 21, 2021

إلى أن لامرت لم تصدق ما أخبرها به الأطباء حول ولادتها في سبتمبر/أيلول لتخبر زوجها أنها متأكدة بولادة ابنتها الثالثة في 25 أغسطس.

ولحسن حظ ابنتيهما صوفيا وجوليانا، أقيم احتفال بعيد ميلادهما في نهاية الأسبوع قبل 25 أغسطس/آب من هذا العام، عندما دخلت كريستين المستشفى.

هذا ووصفت الدكتورة كريستين غريفز، المختصة في الصحة النسائية بمستشفى Orlando's Health Winnie Palmer Hospital للنساء والأطفال، الظاهرة قائلة: "هذه ظاهرة نادرة للغاية… تحدثنا مع بعض الإحصائيين الذين قالوا إنه من الصعب تقديم تعداد عن الحالات المماثلة".