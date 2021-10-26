كيف تعالج بكتيريا القطط الالتهابات الخطيرة لدى البشر

جلد الإنسان والحيوان مغطى بكمية هائلة من البكتيريا. من بينها الميكروبات التي يمكن أن تسبب تطور أمراض خطيرة، وأخرى جيدة تحمي الجسم من العدوى.

تقول دراسة نشرها موقع "علوم الحياة" إن هناك "حربا" أبدية بينهما (البكتريا المفيدة والضارة)، عندما تحاول البكتيريا المسببة للأمراض إصابة الجسم، تعمل المفيدة على تدميرها. ولكن عندما يمرض الشخص، تفقد الواقيات الصغيرة قوتها ويمكن لمسببات الأمراض أن تتولى زمام الأمور.

يعتبر العلماء أحد هذه الميكروبات الخطيرة، المكورات العنقودية الزائفة (MRSP)، والتي يمكن أن تسبب تطور التهاب الجلد التأتبي أو الأكزيما.

وجد علماء من ولاية كاليفورنيا الأمريكية أن البكتيريا التي تعيش في فراء القطط والكلاب المنزلية يمكن استخدامها ضد المكورات العنقودية الخطيرة. يبدو أن هذا سبب آخر للحصول على حيوان أليف!

وفقًا للمؤلف العلمي ريتشارد إل جالو، فإن البكتيريا الخطرة تستولي على المدافعين الطبيعيين عندما يضعف الجسم.

عادة ما تعيش MRSP، المذكورة في بداية المقال، على أجسام القطط والكلاب المنزلية، لكنها تكتسب قوة فقط عندما يضعف الحيوان بسبب أي مرض.

في هذه الحالة، يمكن أن يكون خطيرًا على الأشخاص أيضًا. ومن الأفضل تجنب هذا، لأن الالتهابات التي تسببها يصعب علاجها ، فهذه البكتيريا تطور بسرعة مقاومة للمضادات الحيوية.

كجزء من العمل العلمي، قرر العلماء الأمريكيون العثور على البكتيريا "الجيدة" التي تقوم بشكل أفضل بقمع نشاط المكورات العنقودية.

للقيام بذلك، قام الباحثون بتنمية سلالات من البكتيريا تعيش على أجسام الحيوانات الأليفة في وجود MRSP المشؤوم، واتضح أن بكتيريا Staphylococcus felis تمنع نمو الميكروبات المسببة للأمراض، حيث تكمن قوتهم في حقيقة أنهم يستطيعون إنتاج أنواع عديدة من المضادات الحيوية بحيث لا يمكن للجدران الخلوية للمكورات العنقودية الخطرة أن تصمد أمامها ويتم تدميرها. وفي الوقت نفسه، لا تملك المكورات العنقودية الوقت حتى لتطوير مقاومة لها.

أجريت التجربة على نمو البكتيريا لأول مرة "في أنبوب اختبار"، وفي المرحلة الثانية من العمل العلمي، قرر العلماء اختبار ما إذا كان من الممكن علاج الأمراض التي تسببها المكورات العنقودية الخطيرة بمساعدة بكتيريا Staphylococcus felis. لهذا، تم تطبيق العامل الممرض على أجسام فئران المختبر.

كما هو متوقع، ظهر احمرار وتقشر على الجلد، بعد ظهور الأعراض، تم وضع البكتيريا على جلد الفئران، والتي من الناحية النظرية يمكن أن تدمر مسببات الأمراض.

عالج العلماء مناطق الجلد المصابة بكل من البكتيريا ومستخلصها. وفي كلتا الحالتين، تم تقليل الاحمرار والتقشر بشكل ملحوظ.

فوائد الحيوانات الأليفة

ليس من الواضح ما إذا كانت هذه الأدوية ستكون متاحة للبشر. لكن يمكن اعتبار نتائج العمل العلمي دليلاً آخر على أن الحيوانات الأليفة يمكن أن تكون ذات فائدة كبيرة للناس.