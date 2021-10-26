زوجة الممثل بالدوين تخرج عن صمتها وتتحدث لأول مرة عن الحادث

تحدثت هيلاريا بالدوين، لأول مرة بعد أيام قليلة من الحادث، عن المحنة التي حلت بأسرتها على صفحتها الخاصة على "إنستغرام".

وقالت زوجة الممثل أليك بالدوين، هيلاريا، بعد أيام قليلة من علمها أن زوجها أطلق بطريق الخطأ النار على امرأة عاملة في موقع تصوير فيلم "راست".

ونشرت قائلة: "قلبي مع غالينا. مع زوجها. مع ابنها. مع عائلاتهم وأقاربهم. ومع أليك. إنه أمر محزن للغاية، ولا توجد كلمات تعبر عن الصدمة والألم لمثل هذا الحادث المأساوي. مكسورة القلب. خسارة. الدعم".

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يذكر أنه قبل يومين أقيمت في هوليوود جنازة المصورة غالينا هاتشينز، التي توفيت بطريق الخطأ برصاصة حقيقية، وحضر أليك بالدوين شخصيا مراسم الجنازة في سانتا في، حيث حضر أيضًا زوج وابن امرأة متوفاة تبلغ من العمر 43 عامًا، من مواليد أوكرانيا.

حدثت مأساة عند تصوير فيلم "رست" عندما أطلق النار أليك بالدوين، الذي يلعب الدور الرئيسي، من مسدس. كان من المفترض أن يكون السلاح مذخرا بخراطيش صوتية، لكن كان بداخله خراطيش حقيقية. أصيبت المصورة غالينا هاتشينز بجروح خطيرة وتوفيت في المستشفى، وأصيب المخرج جويل سوزا برصاصة في الترقوة.

لم يتم توجيه أي اتهامات إلى الممثل حتى الآن.