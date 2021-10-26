نائب في برلمان القرم الروسية: ذهبنا الأسطوري المسروق سيعاد من أوكرانيا

صرح رئيس لجنة برلمان القرم لشؤون الدبلوماسية الشعبية والعلاقات بين القوميات، يوري غيمبيل، اليوم الثلاثاء، بأن مجموعة القطع الفريدة المعروفة باسم "ذهب السكيث"، كانت قد سُرقت عمليا من مواطني القرم، ولكن عاجلاً أم آجلاً ستُعاد من أوكرانيا.

سيمفيروبول - سبوتنيك. وقال غيمبل لوكالة "سبوتنيك": "سُرقت المجموعة عمليا من سكان القرم ومن روسيا بشكل عام، لكنني واثق من أن مجموعة الذهب ستعود عاجلاً أم آجلاً إلى جمهورية شبه جزيرة القرم".

وشدد على أنه يجب محاسبة المتورطين في "سرقة" المجموعة في إطار القانون الدولي وقوانين روسيا.

وقضت محكمة الاستئناف بأمستردام، اليوم الموافق 26 أكتوبر/ تشرين الأول بتسليم الذهب السكيثي لأوكرانيا وذلك بعد إصدار قرار باعتباره ملكية لدولة أوكرانيا.

وقالت رئيسة المحكمة بولينا هوفماير روتن، إن هذه القطع الأثرية "جزء من التراث الثقافي لأوكرانيا" و "يجب نقلها إلى الجانب الأوكراني".

وقد أخذ الذهب السكيثي من 4 متاحف في القرم، لينقل إلى معرض أقيم في متحف "ألارد بيرسون" في أمستردام في أوائل شباط/فبراير 2014 .