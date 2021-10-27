الأشخاص الممنوعون من تناول فاكهة الخرما

تعتبر فاكهة "الخرما" أو "الكاكا" أو كما تعرف أيضا باسم "البرسيمون" من الفواكهة الأكثر شعبية في فترة الخريف والشتاء في النظام الغذائي للكثير من الأشخاص.

إلاّ أن هذه الفاكهة تحتوي على كميات كبيرة من السكريات والكربوهيدرات التي قد تكون كمياتها ضارة لفئة من الأشخاص.

ونصحت خبيرة التغذية أناستازيا جافريكوفا، في حديث مع "سبوتنيك" هذه الفئة بعدم تناول هذه الفاكهة.

وقالت الخبيرة: "لا ينصح بتناول الخرما للأشخاص المصابين بداء السكري والتهاب البنكرياس في المرحلة الحادة، وكذلك لمن يعانون من مشاكل في البنكرياس والإمساك".

وبحسب رأي الخبيرة، فإن هذه الفاكهة لن تفيد سوى الأشخاص الأصحاء، ناصحة حتى هذه الفئة بتناول هذه الفاكهة مع المكسرات.

وحول الكمية المسموح بتناولها يوميا، أجابت قائلة: "لايسمح بتناول أكثر من 200 إلى 300 غرام يوميا".

وأضافت الخبيرة: "تحتوي هذه الفاكهة على فيتامينات ب، ج، هـ، بالإضافة للبوتاسيوم، الفوسفور، المغنيسيوم، الكالسيوم والمنجنيز، الفلافونويد، البوليفينول، والألياف الغذائية".

وحول فوائد "الخرما"، قالت الخبيرة: "لها خصائص مضادة للأكسدة، كما أنه له تأثير مهدئ، ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، ويقوي جهاز المناعة".