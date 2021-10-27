شبان سعوديون يتدخلون لإنقاذ فتاة تعرضت للضرب على يد شاب ليلا... فيديو

تناقل رواد لمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق شابا يضرب فتاة في أحد المرافق العامة ليلا، في مدينة تبوك السعودية.

ويظهر مقطع الفيديو، شابا يضرب فتاة في شارع عام ليلا، وسط تدخل مجموعة من الشبان الذين حاولوا الإمساك به لمنعه من متابعة اعتدائه.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك، العقيد خالد الغبان، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على النفس وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهات المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هوية الشخص الذي ظهر في مقطع فيديو المتداول.

عاجل 🔴

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شرطة منطقة تبوك:



القبض على مواطن ظهر في مقطع فيديو متداول يعتدي بالضرب على فتاة في أحد المرافق العامة بمدينة تبوك .

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وأكد المتحدث الإعلامي إلقاء القبض على الجاني واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

شرطة منطقة تبوك : القبض على شخص ظهر في مقطع فيديو يعتدي بالضرب على فتاة في أحد المرافق العامة بتبوك pic.twitter.com/cwz4tlLsNj — الأمن العام (@security_gov) October 27, 2021

يذكر أن النيابة العامة في السعودية حذرت في وقت سابق من أشكال العنف ضد المرأة أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو التهديد بها، متوعدة مرتكبيها بعقوبات قاسية.