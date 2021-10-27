دراسة تكشف عن قدرة كبار السن على بناء العضلات وتعدد النصائح حول ذلك

خلصت الدراسات إلى أن متوسط ​​عمر الإنسان يتزايد بمقدار ثلاث سنوات تقريبا كل جيل، كما أن كبار السن يعيشون لفترة أطول وفي حالة صحية بدنية وعقلية أفضل من آبائهم وأجدادهم.

واكتشفت دراسة نُشرت في مجلة "فرونتايرز إن فيزيولوجي" أن كبار السن الذين تزيد أعمارهم عن 70 عاما قادرون على بناء العضلات مثل الأفراد المتمرسين رياضيا، كما نقل موقع "إيت زيث".

وأعطى الموقع خمسة من النصائح ليستطيع كبار السن ممن بلغوا الـ60 عاما بناء جسم رشيق ومتناسق وهي:

1- إعطاء الأولوية لتدريبات المقاومة (رفع الأثقال) التي تحافظ على العضلات، بالإضافة إلى فقدان الوزن وحرق السعرات الحرارية الزائدة، وخلصت دراسة نشرت نتائجها في مجلة "أوبسيتي" أن الالتزام بنظام غذائي صحي والمشاركة في رفع الأثقال بانتظام هو أفضل طريقة لكبار السن لحرق الدهون والحفاظ على كتلة العضلات الخالية من الدهون، ويختار كبار السن المشي كتمرين بينما يكون تمرين الوزن هو الخيار الأفضل.

2- أوضح بحث نشرته مجلة " فيزيولوجيكال سوسيتي" أن أسبوعين من انخفاض النشاط البدني لكبار السن يُظهر خسارة كبيرة في العضلات وزيادة الوزن، كما أظهرت كتلة العضلات علامات ضعف خطير، وأوصى مؤلفو هذه الدراسة بأن يبذل كبار السن قصارى جهدهم للوصول إلى ما لا يقل عن 10000 خطوة يوميا لأن هذا يحمي من انخفاض صحة العضلات والعظام، كما يعمل على الحفاظ على مستويات صحية من الدهون في الجسم.

3- اتفقت الأبحاث أن ممارسة اليوغا تقدم الكثير من فوائد اللياقة البدنية لكبار السن، فاليوغا تساعد على تعزيز المرونة والتوازن والحيوية وقوة الساق والصحة البدنية العامة والصحة النفسية المهمة لدى كبار السن، وخاصة عند مزامنتها مع التمارين الرياضية التقليدية واتباع نظام غذائي ليكتمل بذلك أحد أصول اللياقة التكميلية القوية.

4- لا تقتصر التمرينات المكثفة على الشباب فقط، ولكن يجب استشارة الطبيب لمعرفة الحدود الشخصية قبل ممارسة التمارين الرياضية العنيفة، وأثبتت الدراسات أن التمارين العرضية العالية الكثافة يمكن أن تكون مفيدة لكبار السن،

5- أكدت الدراسات أن الدعم الاجتماعي يرتبط بشكل إيجابي بمزيد من النشاط البدني في أوقات الفراغ بين كبار السن، وأن التمارين الجماعية المنتظمة تسهم في توازن الصحة لدى كبار السن، كما خلصت إحدى الدراسات أن الناس يميلون إلى محاكاة عادات اللياقة البدنية وممارسة الرياضة لأصدقائهم وعائلاتهم، ولذلك يعمد كبار السن إلى العثور على صديق أو أكثر لمرافقتهم في ممارسة التمرينات الرياضية لضمان نجاح مساعيهم في الحفاظ على اللياقة والصحة.