اكتشاف غير مسبوق في عالم الفلك... رصد كوكب خارج درب التبانة

أشارت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية إلى أن علماء الفلك رصدوا كوكبا بحجم زحل في مجرة الدوامة، ليكون أول كوكب يكتشف خارج مجرة كوكبنا.

وبحسب مانشرته الصحيفة، فإن هذا الكوكب يدور حول نجم من فئة ثنائي أشعة "إكس"، الذي يتكون من نجم عادي ونجم منهار أو ثقب أسود، والمسافة بينه وبين هذا الثنائي تعادل تقريبا المسافة بين كوكب أورانوس والشمس.

وعلى الرغم من اكتشاف نحو 5 آلاف كوكب خارج المجموعة الشمسية إلا أنها جميعها ضمن مجرة درب التبانة.

في هذا السياق، تقول الدكتورة روزان دي ستيفانو من مركز الفيزياء الفلكية بجامعة هارفارد وسميثسونيان في كامبريدج بالولايات المتحدة: "اكتشافنا لهذا الكوكب المحتمل، يعطينا أول نظرة خاطفة على المجموعات الخارجية لمنظومات الكواكب، وهذا يوسع نطاق عمليات البحث عن الكواكب على مسافات أبعد بنحو 10 آلاف مرة".

وقد استخدمت روزان، برفقة فريق العلماء لاكتشاف هذا الكوكب، مرصد الأشعة السينية "شاندرا" المملوك من وكالة "ناسا"، ومن خلال البحث عن انخفاض مميز في سطوع الأشعة السينية الناجم عن مرور كوكب أمام ثنائي أشعة "إكس".

ويواجه العلماء تحديا يتمثل في المدار الكبير الذي يقطعه هذا الجسم يعني أنه لن يعبر أمام ثنائي أشعة "إكس" مرة أخرى إلا بعد 70 عاما تقريبا.