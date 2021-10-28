هل يساعد الرمان في السيطرة على أمراض القلب والسكري؟

وأظهرت العديد من الدراسات فوائد الرمان ودوره في الحفاظ على صحة القلب وسلامة الشرايين، وأكد موقع "ميديك فوريوم" أن النشاط المضاد للأكسدة للرمان أعلى بثلاث مرات من نشاط النبيذ الأحمر والشاي الأخضر.

ويشير الخبراء أن الرمان غني بمادة الأنثوسيانين المضادة للأكسدة والتي تقلل من الالتهابات التي تسبب أمراض القلب، كما أنها مسؤولة عن لون الرمان الأحمر الياقوتي، ويعمل البوتاسيوم على خفض ضغط الدم المرتفع عن طريق مساعدة الأوعية الدموية على الاسترخاء، وبالتالي تحسين الدورة الدموية.

ويفيد الرمان الأشخاص المصابين بمرض السكري من النوع 2، لأنه يقلل من مستويات علامات الالتهاب في الدم، ويزيد من مستويات البروتين الدهني عالي الكثافة (الكوليسترول الجيد)، ويتحد هذا النوع من الكوليسترول مع الكوليسترول "الضار" ويعيده إلى الكبد، ثم يزيله في الخارج.

ووجد الخبراء أن بعض المركبات الموجودة في الرمان، مثل بونيساجين وحمض الإيلاجيك، لها تأثيرات مضادة لمرض السكر، حيث أنها تحمي الخلايا من الإجهاد التأكسدي والأضرار التي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم حالة مرض السكري من النوع 2.

ويسهم الرمان في تعزيز صحة الفم والأسنان، ومحاربة السرطان، والوقاية من فقر الدم، ويعمل على الحفاظ على نضارة البشرة، كما يعزز عصير الرمان من عمل الجهاز الهضمي، ومعالجة الالتهابات، وتقوية الذاكرة، ويستخدم قشر الرمان في إيقاف النزف الخارجي، الوقاية من الالتهابات والعدوى، بينما يحمي مغلي القشور من مشاكل القولون ويعزز من صحة الكلى والكبد، ويسهم في القضاء على الطفيليات.