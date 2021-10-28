تقنية جديدة تختصر وقت السفر من مكة إلى جدة في 5 دقائق

أعلنت شركة "فيرجن هايبر لوب" للنقل، عن تقنية جديدة من شأنها إحداث طفرة في عالم المواصلات، حيث يمكنها نقل الركاب بسرعة قياسية.

وقالت صحيفة "عكاظ" السعودية إنه في حال استخدام هذه التقنية في المملكة، فسيمكن نقل الأشخاص من جدة إلى مكة المكرمة أو العكس في غضون 5 دقائق فقط.

وأضافت الصحيفة أنه يمكن للمسافرين، باستخدام تلك التقنية من الرياض إلى جدة، الوصول خلال أقل من ساعة، إذ كشفت الشركة أن تقنيتها التي لا تزال قيد التطوير، يمكنها نقل الركاب براحة وأمان وبسرعات تصل إلى 1078 كيلو مترا في الساعة، عبر حجرات ركاب يتم إطلاقها من خلال الدفع الكهربائي.

وكانت الصين قد كشفت في يوليو/تموز، عن ما وصفته بأنه أسرع قطار مغناطيسي في العالم مخصص لنقل الركاب، تصل سرعته إلى نحو 600 كيلومتر.

وأطلقت الصين على قطارها الجديد اسم "ماغليف"، والذي يستخدم تقنية الرفع المغناطيسي لتجنب الاحتكاك بالسكك الحديدية، وعرضت الصين لقطات من داخل القطار أظهرت المقاعد كما لو مقاعد درجة رجال الأعمال نظرا للفخامة الكبيرة المعتمدة في صناعتها.

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