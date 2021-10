أعضاء فرقة "آبا" الغنائية يعلنون انفصالهم إلى الأبد

وقال موقع "مترو" البريطاني إن الإعلان عن انفصال الفرقة جاء بعد أن حظي ألبومها الجديد "رحلة بحرية" بإقبال وإعجاب الجمهور، وهو ما تشير إليه مبيعات تذاكر حفلاتهم، وحجز الحفلات المستقبلية.

وكانت فرقة "آبا" فد تكونت في عام 1972، وأرجعوا سبب انفصال أعضاء الفريق إلى أنه لم يعد لديهم المزيد من الموسيقى لتقديمها.

وأصدرت الفرقة عددا من الأغنيات في ألبومها الجديد من بينها "Just A Notion" (مجرد فكرة)، وأغنية "I Still Have Faith in You" (ما زلت أؤمن بك)، وأغنية "Don't Shut Me" (لا تصدني)، فيما سيتم الانفصال رسميا بعد الانتهاء من جميع أغنيات الألبوم.

وكانت "آبا" قد أعلنت عن تقديم عرض تمثيلي افتراضي في لندن بالإضافة إلى الألبوم الجديد "رحلة بحرية"، الذي من المنتظر طرحه كاملا في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وسيحتوي على عشر أغنيات.