ليفربول يمتدح "الفرعون المصري": من كوكب تاني يا ملك

امتدح نادي ليفربول الإنجليزي، أمس الخميس، اللاعب المصري في الفريق، محمد صلاح، مشيرا إلى أنه لاعب من كوكب ثان.

ونشر نادي ليفربول تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء أمس الخميس، لفت من خلالها إلى أن الفرعون الدولي المصري، محمد صلاح، لاعب من كوكب آخر.

من كوكب تاني يا صلاح، من كوكب تاني يا ملك! 👑❤️ pic.twitter.com/YMYKAVCjCZ — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) October 28, 2021

وعلق الفريق الإنجليزي على صورة صلاح، قائلا: "من كوكب تاني يا صلاح، من كوكب تاني يا ملك".

ويشار إلى أنه انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام القليلة الماضية، أغنية جديدة أطلقتها جماهير فريق ليفربول الإنجليزي للاحتفاء بالنجم المصري محمد صلاح، وتطالب إدارة النادي بالتجديد له وبقائه في الفريق.

وذكرت صحيفة "ليفربول إيكو" أن الأغنية جاءت بعد الفوز الكبير لليفربول على مانشستر يونايتد، الأحد الماضي، بخماسية نظيفة، سجل منها صلاح "هاتريك"، حيث حثت جماهير الريدز إدارة النادي وملاكه على الموافقة على شروط صلاح للتجديد والبقاء في ضمن صفوف الفريق لأعوام مقبلة.

وعبّر عشاق ليفربول عن هذه المطالب في أغنية جديدة، يقولون فيها: "المصري الرائع هو ما نحتاجه، محمد صلاح فاز بلقب الدوري الإنجليزي".

وتتابع الأغنية: "جون هنري اعطه ما يستحق.. صلاح هو الأفضل على وجه الأرض". وجون هنري، هو رجل أعمال أمريكي، مالك مجموعة (Fenway Sports Group) "FSG" التي تمتلك نادي ليفربول.

ويتربع محمد صلاح حاليا على قمة جدول هدافي "بريميرليغ" برصيد 10 أهداف، بفارق 3 أهداف عن جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي، وقد يكون في طريقه للفوز بجائزة الحذاء الذهبي للمرة الثالثة في تاريخه.

يذكر أن صلاح انتقل إلى ليفربول في صيف 2017، ومن المقرر أن ينتهي عقده بنهاية شهر يونيو/حزيران 2023، وما يزال مستقبله مع الفريق الإنجليزي غير مؤكد، في ظل حديث وسائل الإعلام عن اشتراطه الحصول على 450 ألف جنيه استرليني أسبوعيا.