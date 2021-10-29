تسجيل
21:02 GMT29 أكتوبر/ تشرين الأول 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    عصير مع بذور الشيا

    بذرة تحول مياه الشرب لحارق دهون مثالي

    © Photo / pixabay/IMG_WorldWide
    مجتمع
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1d/1050572442_0:320:1296:1049_1200x675_80_0_0_d9e600410ac83ab64cb43bb1555c5e67.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/society/202110291050572520-%D8%A8%D8%B0%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A8-%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D9%82-%D8%AF%D9%87%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AB%D8%A7%D9%84%D9%8A/

    يحاول الكثيرون الحفاظ على رشاقة أجسامهم مع حلول فصل الخريف والشتاء، حيث تتراجع الأنشطة الرياضية والبدنية بشكل عام، ويلتزم أغلب المواطنين بمنازلهم، الأمر الذي يتسبب بعودة الدهون التي جهدوا سابقا بهدف إحراقها.

    وتسبب ظهور بعض مقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي بحدوث جدل كبير بين خبراء الصحة حول العالم وفي أمريكا، حيث تبادل الناشطون مقطع فيديو ادعوا من خلاله تحويل الماء لعصير حارق للدهون ويساعد في تقليل الوزن بإضافة بذرة صغيرة.

    مكملات فيتامين سي
    © Photo / pixabay/HeungSoon
    فيتامين يبعد "شبح الظلام" بعد سن الـ50
    بذرة تدعم حرق الدهون في مياه الشرب

    ولاحظ خبراء الصحة حول العام انتشار مقطع فيديو يتحدث عن إضافة بذور الشيا لمياه الشرب، مدعين أنه يحول المياه لمادة حارقة للدهون، الأمر الذي أحدث جدلا بين الأوساط العلمية.

    واستعانت مجلة "Eat This, Not That" الأمريكية بأحد أشهر خبراء الصحة في البلاد بهدف التأكد من دقة هذه المعلومات، وأوضحت الأسباب التي من شأنها أن تدعم هذه الفكرة الغريبة.

    وتحدثت الطبيبة وخبيرة التغذية الشاملة، كيري فيرايولي، اختصاصية التغذية الأمريكية المسجلة والحاصلة على عدة شهادات عليا في هذا المجال، حيث بينت الأسباب التي قد تجعل المياه العادية تتحول إلى مادة حارقة للدهون بمجرد إضافة بذور الشيا.

    قطعة ليمون مع المياه
    © Photo / pixabay/Ri_Ya
    5 مشروبات صباحية بسيطة تنقص الوزن بكفاءة عالية
    بذور الشيا مع الماء تحارب الدهون

    وبحسب المقال، فإن الجميع يعلم أن المياه تحافظ على الرطوبة وهو أمر ضروري جدا لدعم وظيفة الجسم العامة. كما أن شرب المياه يمكن أن يكون وسيلة رائعة لدعم جهود إنقاص الوزن لأنه يساعد على طرد الدهون والسموم من الجسم.

    ونقلت المجلة عن عدد من الخبراء تأكيدهم صحة هذه المعلومات، حيث قد تنجح استراتيجية إضافة بذور الشيا بتخفيض الوزن، حيث من الممكن أن تدعم هذه البذور الشعور بالشبع لمدة طويلة وبسرعة.

    وبدوره نوه اختصاصي التغذية، توب ديكس، إلى أن الدهون الصحية الموجودة في بذور الشيا مع كمية البروتين يمكن أن تجعل الإنسان يشعر بالشبع لفترة طويلة من الوقت، مع فائدة إضافية تتمثل في عدم ارتفاع نسبة السكر في الدم.

     

    ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
    © Sputnik
    ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية

     

    انظر أيضا:

    دراسة: فيتامين يقلل حاجة الإنسان للتبول ويقوي عضلات قاع الحوض
    فيتامين يبعد "شبح الظلام" بعد سن الـ50
    علماء يكتشفون "عالما سريا" في نواة الأرض لولاه لانقرضت الحياة... صور وفيديو
    حجارة عملاقة "تهاجم" المشتري... هل يضرب "غضب السماء" الأرض... صور وفيديو
    مركبة "ناسا" تقترب من "عين المشتري الغاضبة" وتكتشف أسرار "فريل"... صور وفيديو
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    فتاة من فريق المشجعين ترتدي كمامة زائفة مزركشة، خلال مباراة بطولة سان بطرسبرغ المفتوحة للتنس في سان بطرسبورغ، روسيا 27 أكتوبر 2021.
    نبذة مصورة لأحداث الأسبوع
    الأسد يتوقع حروبًا جديدة لأمريكا بعد فشلها في أفغانستان والعراق
    الأسد يتوقع حروبا جديدة لأمريكا بعد فشلها في أفغانستان والعراق
    إنفوجرافيك... ما هي أنوع طائرات القوات الجوية الإسرائيلية؟
    ما هي أنواع طائرات القوات الجوية الإسرائيلية؟
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك