أهداف ريال مدريد وإلتشي (2-1) في الدوري الإسباني.. فيديو

حقق نادي ريال مدريد فوزا صعبا، اليوم السبت، على مضيفه إلتشي في الدوري الإسباني، بنتيجة (2-1)، بفضل هدفي فينيسيوس جونيور.

أحرز فينيسيوس الهدفين الدقيقة (22، 73)، بينما سجل إلتشي هدفه الأول قبل أربع دقائق من النهاية.

ارتقى ريال مدريد بهذا الفوز إلى صدارة الدوري برصيد 24 نقطة، وبفارق الأهداف فقط عن إشبيلية الذي يملك نفس الرصيد.



بينما حل إلتشي الذي لعب المباراة بعشرة لاعبين في المركز الـ 15 برصيد 10 نقاط.