رقم فريد لرونالدو أمام توتنهام يذكر بأيام دروغبا

حقق فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي فوزا مهما أمام نظيره توتنهام بنتيجة (3-0)، ضمن الجولة العاشرة من البريميرليغ.

فوز مانشستر حمل في طياته معانٍ عدة، من استعادة الفريق الثقة بعد خماسية ليفربول المذلة إلى أرقام رونالدو التي لا تتوقف.

في الدقيقة 39 من عمر المباراة استطاع رونالدو من تسديدة مباشرة رائعة بقدمه اليمنى في الزاوية البعيدة عن هوجو لوريس بعد تمريرة متقنة من مواطنه البرتغالي برونو فرنانديز، أن يحرز هدف التقدم.

وبعدها مرر رونالدو لزميله كافاني في الدقيقة 64 كرة ليضعها الأوروغوياني في المرمى مسجلا الهدف الثاني.

وبذلك تكون تلك المرة 12 لرونالدو خلال مسيرته في الدوري الإنجليزي التي يسجل فيها ويصنع، والمفارقة أن منها 3 مرات أمام توتنهام، وفقا لشبكة أوبتا.

At 36 years and 267 days old, Man Utd’s Cristiano Ronaldo is the oldest player to both score and assist a goal in a Premier League game since Didier Drogba in December 2014 – who was also 36y 267d and also did so against Spurs. Spooky. — OptaJoe (@OptaJoe) October 30, 2021

توتنهام أيضا كان نجم مفارقة أخرى إذ أصبح رونالدو (36 عاما و267 يوما) أكبر لاعب سنا يسجل ويصنع في مباراة واحدة، منذ ديسمبر/ كانون الأول 2014، عندما قام نجم تشيلسي السابق ديدييه دروغبا (36 عاما و267 يوما) بالأمر ذاته أمام توتنهام كذلك.

كما يعتبر هدف كافاني الـ 100 لمانشستر يونايتد أمام توتنهام في الدوري، لينضم بذلك السبيرز إلى كل من نيوكاسل يونايتد، إيفرتون، ووست هام يونايتد.