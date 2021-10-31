الزمالك يكشف حقيقة انتقال كارتيرون إلى السد القطري

كشف نادي الزمالك المصري، اليوم الأحد، حقيقة انتقال مديره الفني باتريس كارتيرون إلى نادي السد القطري.

© AFP 2021 / RYAD KRAMDI الزمالك يكتسح توسكر الكيني ويتأهل لدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا... فيديو ، مساء اليوم الأحد، عن مصدر باللجنة المكلفة بإدارة فريق الزمالك أن أنباء انتقال المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون إلى السد القطري ليست صحيحة، وأن المدير الفني للزمالك باقٍ مع الفريق المصري، ولن يرحل عن الفريق في الفترة الحالية.

وأفاد المصدر بأن باتريس كارتيرون يحترم تعاقده مع "القلعة البيضاء"، نافيا، وبقوة، إجراء مفاوضات بين كارتيرون ونادي السد القطري، من أجل تولي تدريب الأخير في الفترة المقبلة، موضحا أن المدير الفرنسي لديه علم تام بالظروف المحيطة بالنادي الزمالك، والمشاكل التي يمر بها، ورغم ذلك فهو لا يفكر في الرحيل عنه، خلال الفترة الراهنة.

يذكر أن نادي الزمالك قد استهل مشواره في الدوري المصري الممتاز للعام 2021/2022، بالفوز على نظيره إنبي بهدفين للا شيء، في وقت يواجه، مساء اليوم الأحد، فريق طلائع الجيش ضمن منافسات الجولة الثانية للدوري نفسه.

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