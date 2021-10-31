5 فوائد صحية غريبة لماء القرفة "لن تتخيلها"

نشرت مجلة متخصصة بالصحة والغذاء مقالا أشارت فيه إلى وجود فوائد كبيرة لخلطة مياه القرفة، خصوصا في فصل الشتاء، حيث تنتشر أمراض الإنفلونزا ونزلات البرد.

ويحاول الكثيرون دعم مناعتهم في فصل الشتاء من خلال تضمين أنظمتهم الغذائية بعض المأكولات أو المشروبات، لكن مياه القرفة قد تقدم 5 فوائد رائعة للجسم بالإضافة إلى أنها داعم قوي وفعال لمناعة الإنسان في الفصل البارد.

وبحسب المقال المنشور في مجلة "food.ndtv" المتخصصة بأخبار الصحة والغذاء، فإن الخلطة الفريدة التي أعلنت عنها لا تخلص الإنسان من السموم فحسب بل تساعد أيضا في تنظيم التمثيل الغذائي للحفاظ على صحة جيدة، ويقدم 5 فوائد فريدة جدا، وهي:

1- مياه القرفة تسحب سموم الجسم: بحسب المقال، فإن كل نوع من البهارات المستخدمة في هذا المشروب مليء بمضادات الأكسدة التي تساعد جسم الإنسان على التخلص من السموم ومحاربة أضرار الجذور الحرة داخل خلايا الجسم.

2- مياه القرفة تعزز المناعة: نوه المقال إلى أن مياه القرفة إلى جانب كونها غنية بمضادات الأكسدة، إلا أنها تحتوي أيضا على مادة البوليفينول والبروانثوسيانيدينز، والتي لديها خصائص مضادة للفيروسات والبكتيريا والفطريات الأمر الذي يقدم جرعة معززة لمناعة الإنسان.

3- مياه القرفة تعزز فقدان الوزن: تساعد هذه التوابل التقليدية، عندما تشرب على شكل شاي أعشاب أو ماء الديتوكس قد تساعد في تعزيز عملية التمثيل الغذائي والهضم.

كما تساعد هذه العوامل أيضا في التخلص من دهون الجسم الزائدة وحرق الدهون، حيث ربطت الكثير من الدراسات بين حرق الدهون وعملية التمثيل الغذائي السليمة.

4- إدارة مرض السكري: من المعروف أن القرفة وبذور الشمر وبذور الكمون لها خصائص تساعد على إدارة مستوى السكر في الدم. أي أن تناول هذا المشروب بنسب مناسبة وبدون مبالغة يساهم باستقرار معدلات السكر لدى الإنسان، ويدعم الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري.

5- مياه القرفة تعزز صحة الجلد: تعمل التوابل الموجودة بخلطة مياه القرفة على منح الجسم كمية كبيرة من مضادات الأكسدة، مما يساعد على تنقية الدم وتعزيز الدورة الدموية، وهي عوامل جوهرية تلعب دورا رئيسيا في تعزيز صحة الجلد.

طريقة تحضير مياه القرفة الفريدة من 3 توابل

وتعتمد الوصفة بحسب المصدر على ثلاث عناصر أساسية، وهي القرفة والشمر والكمون، لكنها تحضر بعدة طرق:

الطريقة الأولى: نضع كوبين من الماء في وعاء ونغليهما لـ10 دقائق بعد إضافة ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة والشمر الكمون، وتشرب معتدلة الحرارة بعد إضافة العسل.

الطريقة الثانية: تنقع كمية قليلة من أعواد القرفة مع نصف ملعقة صغيرة من الكمون ونصف ملعقة صغيرة من بذور الشمر في كوب من الماء وتترك طوال الليل وفي الصباح تغلى بعد إضافة الماء لمدة 5 دقائق وتشرب بعد تصفيتها على معدة فارغة، لكن تذكر أن الاعتدال هو المفتاح.