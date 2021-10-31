المغرب يشارك في مسابقة ملكة جمال الكون المقامة في إسرائيل... فيديو

أعلن الحساب الرسمي لمسابقة ملكة جمال الكون بالمغرب على "إنستغرام"، أن المغرب سيشارك في النسخة الـ70 من مسابقة ملكة جمال الكون المقرر إقامتها هذا العام في ديسمبر/كانون الأول المقبل في إسرائيل.

وجاء إعلان مشاركة المغرب في المسابقة، بعد غياب 40 عاما، حيث دعا الحساب فتيات المغرب للتقدم لخوض المنافسات.

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ونشر الحساب مقطع فيديو ترويجي للحدث، جاء فيه "بعد 4 عقود، عاد المغرب، سيتم انتخاب فتاة مغربية لتمثيل بلادها في مسابقة ملكة جمال الكون، قد تكونين أنت ملكة جمال الكون التالية، تمنياتنا بالنجاح".

وفي العام الماضي، اعتذرت ملكة جمال المغرب، ابتسام مومني، عما بدر منها من إهانة للمصريات، وذلك على خلفية إلغاء حفل مواطنها المطرب، سعد لمجرد، في القاهرة، بسبب قضايا الاغتصاب التي كان متهما بها.

جاء اعتذار مومني عبر حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، حيث أوضحت قائلة: "مصر بلد شقیقة وعزیزة ھي ونساؤھا وشعبھا على قلوبنا واحترمھا ھي بلاد الثقافة والحضارة.. فأنا قصدت الجزء البسیط الذین ھاجموا المغرب وبناتھا.. وأنا أكید لم أكون أقصد التعمیم لأن التعمیم لغة الجھلاء".