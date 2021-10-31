الإسماعيلي يسقط للمرة الثانية بالدوري والكومي يتولى الإدارة الجديدة للدراويش.. فيديو

سقط النادي الإسماعيلي للمباراة الثانية على التوالي بالدوري المصري الممتاز ليخسر بنتيجة (2-1) أمام سيراميكا كليوباترا، في المباراة التي أقيمت اليوم الأحد على ملعب الجبل الأخضر بالقاهرة.

أحرز أهداف المباراة لسيراميكا، عصام صبحي مدافع الإسماعيلي في مرماه بالدقيقة 16، وشادي حسين في الدقيقة 73، بينما أحرز هدف الإسماعيلي الوحيد شيلونجو في الدقيقة 29.

بهذا الفوز يتواجد سيراميكا في المركز الخامس برصيد 4 نقاط بينما يقبع الإسماعيلي في المركز قبل الأخير بلا نقاط.



يحيى الكومي رئيسا للإسماعيلي

وفي سياق آخر، فاز المهندس يحيى الكومي برئاسة النادي الإسماعيلي في دورة مدتها 4 سنوات، في الانتخابات التي أجريت اليوم الأحد.

وفاز خالد زين بمنصب نائب رئيس النادي، وحاتم حجازي بأمانة الصندوق، وفي العضوية فاز كل من أسامة أبو العلا، خالد الطيب، عاطف زايد، وليد شعيب، بينما حسمت نانسي القاضي منصب عضوية مجلس إدارة النادي تحت السن.

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