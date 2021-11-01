خفاش يفوز بمسابقة طائر العام في نيوزيلندا

فاز نوع من الخفافيش بلقب مسابقة طائر العام السنوية في مفاجأة كبيرة لطيور نيوزيلندا، حيث يصنف من الثدييات البرية الأصلية الوحيدة في البلاد.

أجرت "فورست آند بيرد"، التصويت لطائر العام، ليفوز "الخفاش طويل الذيل"، أحد اثنين من الخفافيش في البلاد وواحد من أندر الثدييات في العالم. ويصل حجمه لحجم الإبهام وحجم النحلة عند ولادته.

HOLY SHIT GOOD NEWS FOLKS, PEKAPEKA-TOU-ROA IS CROWNED BIRD OF THE YEAR!!! WE DID IT COMRADES 👑👑👑👑 #TEAMPEKAPEKA pic.twitter.com/QSTalplBXT — the vintage green sweatshirt 💚🏳️‍🌈🏳️‍⚧️ (@greeniememes) October 31, 2021

هذا وأغلق التصويت ليلة الأحد، والذي كان مناسبًا بمناسبة عيد الهالوين. أعلنت ليسي هيثلر من مجموعة "فورست آند بيرد" عن الفائز يوم الاثنين.

وقالت إن الخفاش حصل على 3000 صوت، مضيفة أن مسابقة هذا العام حصلت على أكبر عدد من إجمالي الأصوات في تاريخ المسابقة البالغ 17 عامًا. قالت: "حصلنا على 58 ألف صوت وهم جاؤوا من جميع أنحاء العالم".

We had 58,561 verified votes, coming from 100 countries. And in stark contrast to previous years, no attempts at voter fraud! https://t.co/4tDfJLaQI7 — Forest & Bird (@Forest_and_Bird) November 1, 2021

عند سؤالها عما إذا كان دخول الخفافيش كان حيلة، أجابت قائلة: "لا، الخفافيش هي الثدييات البرية الوحيدة في نيوزيلندا، وهي مصنفة على أنها محمية على الصعيد الوطني. إنهم يواجهون الكثير من التهديدات نفسها التي تواجهها طيورنا الأصلية، لذلك اعتقدنا هذا العام أننا سنحاول توعية المزيد من الناس بذلك ".

مضيفة إن الجرذان والبوسوم والقاقم والقطط تشكل جميعها تهديدًا رئيسيًا لهذه الأنواع، وهي مسؤولة عن انخفاض أعدادها بنحو 5% سنويًا. ربما ساعد المؤيدون الأقوياء الخفاش في التصويت، هذا وأعلنت وزارة البيئة النيوزيلندية أنها تؤيد هذه الحملة.

NOOOOOOO!!!!! The pekapeka (long-tailed bat) won bird of the year! I genuinely yelled out loud like Luke finding out who his father was. This will not stand. This election was stolen. The winner can only be Kereru. #BirdoftheYear pic.twitter.com/CFWksBZ9aA — Erica Challis (@challis_erica) October 31, 2021

وحل في المرتبة الثانية، الببغاء الوحيد الليلي وبطل العام الماضي، كاكار. في المرتبة الثالثة كان tītipounamu، أو رجل البندقية، الذي يعتبره شعب الماوري رسولا للآلهة. في المرتبة الرابعة، كان Kea الخجول، الببغاء الألبي الوحيد في العالم المعروف بتدمير السيارات وكونه ذكيًا بشكل استثنائي. في المرتبة الخامسة كان طائر القطرس Antipodean، أحد أكبر الطيور البحرية في نيوزيلندا.