اكتشاف أول معصرة نبيذ بالشرق الأوسط في العراق.. فيديو

اكتشف اكتشف علماء آثار ما يعتقد أنها أول وأقدم معصرة نبيذ في شمال بلاد ما بين النهرين (معظم العراق الحالي).

معصرة النبيذ المكتشفة يعود تاريخها إلى أكثر من 2700 عام، وتعود إلى زمن الإمبراطورية الأشورية.

ويعتقد أنها أنشئت بالتزامن مع الزيادة الهائلة في الطلب على النبيذ بين النخب الإمبراطورية الحاكمة في آشور، وفقا لرويترز.

وكانت آشور، وهي واحدة من أقدم الإمبراطوريات في العالم، تقع في الجزء الشمالي من بلاد ما بين النهرين، معظم العراق الحديث وكذلك أجزاء من إيران والكويت وسوريا وتركيا.

وقال دانييل موراندي بوناكوسي، أستاذ آثار الشرق الأدنى في جامعة أوديني ومدير مشروع أرض نينوى الأثري في كردستان العراق، "هذا كشف أثري فريد، لأن هذه أول مرة يتمكن فيها أثريون من تحديد منطقة لإنتاج النبيذ في شمال بلاد ما بين النهرين".

ويتضمن الكشف 14 منشأة منحوتة في الجبل، واستُخدمت الأحواض العلوية ذات الشكل المربع لعصر العنب بالأقدام واستخراج العصير الذي كان يتدفق في أحواض دائرية سفلية.

وبعد ذلك يتم جمع عصير العنب في جرار حيث كان يتم تخميره ثم بيعه على نطاق واسع.



واكتشف الموقع مجموعة أثريين إيطاليين من جامعة أوديني بالتعاون مع سلطات الآثار في دهوك.

ويعمل الفريق على إضافة المعصرة الأثرية إلى قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) للتراث العالمي.

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