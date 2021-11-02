قوارب روبوتية تدخل الخدمة في أمستردام الهولندية...صور

القارب الذي سيعمل دون وجود من يديره تم تطويره من قبل معهد أمستردام للحلول الحضرية المتقدمة ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.

وسيساعد المشروع الجديد المدينة في التغلب على مشكلة النقل ليخفف من الازدحام المروري المستمر في الشوارع الضيقة للمدينة، ويزداد الوضع صعوبة مع تطور التجارة الإلكترونية وتسليم البضائع، في الوقت الذي تملك فيه المدينة العديد من القنوات المائية.

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كان المشروع قيد التطوير لمدة أربع سنوات، وتم تقديم قاربين بالحجم الكامل. كما تعد عملية جمع القمامة أحد الاستخدامات العملية الأولى للقارب، وعادة ما يتم حل هذه المهمة بمساعدة الشاحنات، لكن المركبات الكبيرة غير ملائمة للاستخدام في شوارع أمستردام الضيقة. ويمكن استخدام الروبوتات العائمة التي تقف بالقرب من الساحل كحاويات قمامة، والتي، عند ملئها، تعود إلى القاعدة بمفردها. أيدت إدارة المدينة هذه الفكرة، وسيبدأ المشروع التجريبي أوائل العام المقبل.

One autonomous taxi, please: Self-driving Roboats, developed at MIT, set sea in Amsterdam canals. https://t.co/Qgor7vJPNL pic.twitter.com/HzJOUVPTsy — Massachusetts Institute of Technology (MIT) (@MIT) October 29, 2021

تم تجهيز Roboat ببطارية من 12 خلية من Murata ، تبلغ سعتها 12 كيلو وات في الساعة، وتوفر للقارب 8 ساعات من العمل المستقل بجهد تشغيل 48 فولت، إذا لزم الأمر، يمكن مضاعفة سعة البطارية. القارب مصنوع من هيكل من الألومنيوم بأبعاد 2 × 4 م وكتلة 1200 كجم. ويبدو القارب وكأنه طائرة دون طيار مقلوبة، وتسمح مراوح القوس والمؤخرة بالإضافة إلى دافعين على الجانبين للقارب بسهولة بالمناورة والوقوف بشكل أكثر دقة مما قد يفعله الإنسان. ويتم توفير التنقل بواسطة ليدار مثبت على القوس وكاميرات متعددة ووحدة GPS. لم يتم بعد استلام الإذن بنقل الركاب، ولكن من المخطط أيضا أن يتم ذلك في المستقبل.

ووفقا للمطورين، سيتم استخدام القارب لأغراض مختلفة. يمكن أن يستخدم القارب كجسر مؤقت أو بارجة، لأنه من الممكن توصيل السيارات بعضها ببعض.