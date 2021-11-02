ليبي يشتري صقر "الشاهين" بـ 450 ألف دولار...صورة

وقال التاجر محمد السعداوي القطعاني، في تصريح لموقع "بوابة الوسط"، إن مجموعة من الصيادين تمكنوا من صيد طائر الشاهين، والذي يعرف محليا بـ"أبحرية"، وهي أنثى الطرشون، وذلك بالقرب من بئر الدويدار جنوب مدينة طبرق.
🚨مزاد ابحرية #طبرق الله يبارك سعرها 2 مليون وربع .. 2.250.00 دينار ليبي.— محمد العبيدي 🎼 (@mohammed12d5) October 31, 2021
اغلى طير حر يباع في #ليبيا pic.twitter.com/acVh3CRt58
وأضاف قائلا: "قمت بشرائها بـ مليونين و250 ألف دينار، (ما يعادل 450 ألف دولار)، وهذا السعر يعتبر الأول في الوطن العربي، بحكم أنني متابع لساحة الطيور بالخليج".
وحول حجم الطير قال القطعاني: "مقاس الطائر هو المقاس المطلوب 16*16، ويصل وزنه لـ1250 غرام، ولون الريش من جهة الصدر أبيض، وهو ما يميز هذا الطير".
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