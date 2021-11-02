موسكو... القبض على شاب انتحل شخصية ممرضة أمريكية في سوريا بهدف النصب

تعرض أحد سكان ضواحي موسكو إلى عملية نصب كان وراءها شاب نيجيري، كان قد استخدم حسابا مزيفا على الإنترنت.

وتعود أحداث القصة إلى فترة الحجر الصحي، حيث قام شاب نيجيري يُعرف باسم نايي فريد، يبلغ من العمر 35 عاما، بانتحال شخصية مزيفة، وهو كان قد حضر إلى روسيا خلال فترة المونديال وبقي فيها، ليتزوج من فتاة ويتعلم اللغة الروسية.

وخلال فترة الحجر الصحي، قام بوضع ملف شخصي على أحد مواقع التعارف، لفتاة أمريكية تدعي أنها تعمل في سوريا.

ليقوم شاب روسي باسم ميشا، بمراسلتها وليخبره الشاب النيجيري الذي انتحل دور الممرضة الأمريكية، بأن لديه أشياء ثمينة ولا يثق بإمكانية إرسالها إلى أمريكا ويرى من الأفضل له إرسالها إلى روسيا.

ليطلب من ميشا استلام الطرد الذي سيرسله وليوافق الشاب الذي استدان المبلغ من أصدقائه، ويرسل له عنوانه وسرعان ما اتصل الساعي ليحول له المبلغ، إلا أن الطرد لم يصل ليعود الساعي ليطلب مبلغ ألفي دولار، ويذهب بعدها ميشا إلى الشرطة لتقديم بلاغ.

وكانت المفاجأة حين داهمت الشرطة شقة فريد في منطقة بلاشيخا التابعة لضواحي العاصمة، حيث تم العثور على 7 مهاجرين آخرين من نيجيريا بالإضافة إلى 14 شريحة هاتف و20 هاتفا محمولا، ليتم ترحيل الأشخاص السبعة ووضع فريد قيد الاحتجاز.