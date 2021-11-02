"آبل" تضيف ميزة جديدة لساعتها الذكية القادمة

وستزود الساعات الجديدة Watch Series 4، بميزة الاتصال التلقائي بخدمات الطوارئ.

وبحسب ما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، فإن الشركة قامت بإجراء اختبارات على عدد من الساعات من أجل هذه الميزة.

حيث سجلت الشركة 10 ملايين حادث، وتمكنت من ربط 50 ألف حادث منها بخدمة الطوارئ.

ويقوم مبدأ عمل الساعة على مزيج من طلب المساعدة والاتصال السريع.

وقد تظهر الميزة الجديدة في Apple Watch في وقت مبكر من عام 2022، عندما يتم تقديم الجيل التالي من الساعات الذكية.