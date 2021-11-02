فهد الهريفي يعلن الاعتزال عن "النصر" السعودي... لم يعد موجودا في حياتي

كشف فهد الهريفي، أحد النجوم التاريخيين لنادي "النصر" السعودي عن اعتزاله تشجيع فريقه والحديث عنه ونقده وتحليل مبارياته.

وأكد الهريفي أن نادي "النصر" لم يعد موجودا في حياته، بدعوى تعبه مما يُحاك ضده من مؤامرات، وذلك بعدما عاش الجمهور السعودي العاشق لكرة القدم، ليلة ساخنة، أمس الاثنين.

#فهد_الهريفي يارب فعلا يبتعد

لان مفروض يركد شوي.. ويترك المطامر ف المساحات



لكن ترا سبب كل هالحقد (بلوك او ليه ما يتابعني)

ما وصل حتى للفواتير



#الهريفي_مع_متعب

#وين_ماكنت_يانصر_جمهورك_معك pic.twitter.com/3jdururMOF — تركي (@trk000000) November 2, 2021

بدأت باتهامات أحد الإعلاميين للهريفي بإحداث الخلافات بين اللاعبين، وانتهت بتصريحات إعلامية معاكسة استشهد بها اللاعب السعودي.

#الهريفي_مع_متعب

عاجل / فهد الهريفي يعلن اعتزاله عن تشجيع النصر pic.twitter.com/WCMeDCobdG — طلال💙 62 (@tiutmmmovcu) November 2, 2021

وأفاد الموقع الإلكتروني في الجول، مساء اليوم الثلاثاء، بأن اللاعب النصراوي نفى الاتهامات التي وجهت إليه بشأن إحداث الخلافات بين اللاعبين، نافيا كافة الاتهامات التي وجهت إليه، معلنا استسلامه وانسحابه من الصورة، تماما، والتأكيد أنه لن يتحدث عن ناديه "النصر"، رغم حزنه وألمه لهذا القرار.

المعادن الأصلية ما تصدا تبقى لمعه إلى الأبد

هذا هو نصرنا 💛💙👍#فهد_الهريفي pic.twitter.com/c58pkLeT4z — خديجة الحازمي (@khadoojalhazmi) November 2, 2021

وشدد الهريفي على أنه لم يعد مشجعا أو محللا أو ناقدا لنادي النصر السعودي، فهو غير موجود في حياته، رغم اعتباره بيته وصاحب الفضل عليه.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي لقطة اعتزال الهريفي تشجيع ناديه "النصر" السعودي، ما بين مؤيد ومعارض.

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