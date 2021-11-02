فهد الهريفي يعلن الاعتزال عن "النصر" السعودي... لم يعد موجودا في حياتي

وأكد الهريفي أن نادي "النصر" لم يعد موجودا في حياته، بدعوى تعبه مما يُحاك ضده من مؤامرات، وذلك بعدما عاش الجمهور السعودي العاشق لكرة القدم، ليلة ساخنة، أمس الاثنين.
#فهد_الهريفي يارب فعلا يبتعد— تركي (@trk000000) November 2, 2021
لان مفروض يركد شوي.. ويترك المطامر ف المساحات
لكن ترا سبب كل هالحقد (بلوك او ليه ما يتابعني)
ما وصل حتى للفواتير
#الهريفي_مع_متعب
#وين_ماكنت_يانصر_جمهورك_معك pic.twitter.com/3jdururMOF
بدأت باتهامات أحد الإعلاميين للهريفي بإحداث الخلافات بين اللاعبين، وانتهت بتصريحات إعلامية معاكسة استشهد بها اللاعب السعودي.
#الهريفي_مع_متعب— طلال💙 62 (@tiutmmmovcu) November 2, 2021
عاجل / فهد الهريفي يعلن اعتزاله عن تشجيع النصر pic.twitter.com/WCMeDCobdG
وأفاد الموقع الإلكتروني في الجول، مساء اليوم الثلاثاء، بأن اللاعب النصراوي نفى الاتهامات التي وجهت إليه بشأن إحداث الخلافات بين اللاعبين، نافيا كافة الاتهامات التي وجهت إليه، معلنا استسلامه وانسحابه من الصورة، تماما، والتأكيد أنه لن يتحدث عن ناديه "النصر"، رغم حزنه وألمه لهذا القرار.
المعادن الأصلية ما تصدا تبقى لمعه إلى الأبد— خديجة الحازمي (@khadoojalhazmi) November 2, 2021
هذا هو نصرنا 💛💙👍#فهد_الهريفي pic.twitter.com/c58pkLeT4z
وشدد الهريفي على أنه لم يعد مشجعا أو محللا أو ناقدا لنادي النصر السعودي، فهو غير موجود في حياته، رغم اعتباره بيته وصاحب الفضل عليه.
حرام عليكم تظلمونه 😭@ALMRISEUL#فهد_الهريفي#النصر pic.twitter.com/0YbW9pWOB6— (🇸🇦❤️) واقــعي🗨️ (@saasadi99) November 1, 2021
وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي لقطة اعتزال الهريفي تشجيع ناديه "النصر" السعودي، ما بين مؤيد ومعارض.
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