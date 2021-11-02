تغلب برشلونة على دينامو كييف بهدف وبايرن يلقن بنفيكا درسا بخماسية نظيفة.. فيديو

نجح نادي برشلونة الإسباني في التغلب على فريق دينامو كييف الأوكراني، بهدف للا شيء، في إطار الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وتمكن البارسا من التغلب على العنيد دينامو كييف بهدف وحيد، في المباراة التي أقيمت بينهما، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب دينامو لوبانوفسكي، معقل النادي الأوكراني.

⚽️🥅 ليفاندوفسكي يزيد غلته من الأهداف ويفتتح التسجيل للبايرن في مباراته المئة في دوري الأبطال ✌️#دوري_أبطال_أوروبا #UCL pic.twitter.com/20PbGb8Enb — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 2, 2021

ووصل الفريق الكتالوني إلى النقطة الرابعة، ليحتل المركز الثالث في المجموعة الخامسة بدوري الأبطال الأوروبي، من 4 مباريات، فيما يحتل دينامو كييف المركز الرابع في المجموعة نفسها بنقطة واحدة فقط.

ومن جانب آخر، نجح فريق بايرن ميونخ الألماني في التغلب على نظيره فريق بنفيكا البرتغالي، بخمسة أهداف نظيفة لهدفين.

وبتلك النتيجة، وصل بايرن ميونخ إلى النقطة الـ12، من 4 مباريات، حيث نجح في تحقيق العلامة الكاملة من الفوز خلال الـ4 لقاءات، ليضمن معها النادي الألماني الوصول إلى الدور المقبل من دوري أبطال أوروبا.

وتجمد رصيد بنفيكا البرتغالي عند 4 نقاط فقط، بعد أن خاض 4 مباريات كاملة، من الفوز في لقاء وحيد، والتعادل في آخر، فيما تلقى الفريق الهزيمة في مباراتين.