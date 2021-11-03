خبيرة تغذية روسية تصف نوعا من الخضار للذين يعانون من مشاكل في القلب

نصحت خبيرة تغذية روسية الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في ضعف عمل القلب بإدخال نوع من الخضراوات في نظامهم الغذائي، نظرا لفائدته الكبيرة لما يحتويه من عناصر غذائية هامة.

ففي مقابلة مع "سبوتنيك"، قالت خبيرة التغذية إيكاترينا ماركوفا، إن إدراج الفلفل الحلو في النظام الغذائي له تأثير مفيد على الأشخاص الذين لديهم استعداد للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وتابعت قائلة: "الفلفل الحلو مصدر للفيتامينات والمعادن مثل A ، E ، B2 ، B5 ، B9 ، PP ، الزنك، الحديد، البوتاسيوم. وبالطبع مصدر ممتاز لفيتامين C ولكن هنا يجب أن يؤخذ في الاعتبار أنه للحفاظ على فيتامين C، يجب أن تأكل فواكه وخضروات كاملة. يسمح بالتقطيع قبل التقديم مباشرة وبسكين من السيراميك".

وأضافت أن معظم فيتامين C يوجد في الفلفل الأحمر، حيث يحتوي على 2.1 جرام لكل 100 جرام.

وقالت ماركوفا: "سيتم ملاحظة التأثير الأكثر فائدة لإضافة الفلفل إلى النظام الغذائي لدى الأشخاص المعرضين للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. وبسبب محتوى فيتامين ب وفيتامين ج، ستكون جدران الأوعية الدموية أكثر مرونة".

ومع ذلك، أكدت الخبيرة أن الفلفل هو مثل الباذنجان، لذلك يجدر مراقبة رد الفعل الفردي لكل شخص. غالبًا ما يحدث عدم تحمل الطعام لهذا النوع من الخضروات. بالإضافة إلى ذلك، يجب استبعاد الفلفل الحلو للأشخاص المصابين بأمراض المناعة الذاتية.

وخلصت الخبيرة إلى أنه "إذا شعرت بأعراض مزعجة مثل الانتفاخ أو تكون الغازات أو انتفاخ البطن أو اضطراب في البراز بعد الفلفل، جرب الفلفل المطبوخ والباقي يمكن إضافة الفلفل الطازج خاصة في فصل الصيف".