ماكدونالدز في السعودية يعلق على حادثة الاعتداء على موظفيه... فيديو

أثار مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل لاعتداء عدد من الأشخاص على موظفي مطعم "ماكدونالدز" في السعودية، ضجة واسعة في الوقت الذي أكدت فيه شركة "ماكدونالدز" أن الموظفين الذين تعرضوا للاعتداء بخير، فيما أعلنت النيابة العامة إلقاء القبض على المتورطين.

ويظهر المقطع دخول مجموعة من الشبان بمشاجرة مع العاملين في مطعم الوجبات السريعة، ويسقط أحد الموظفين على الأرض.

ليقوم باقي الشبان بمهاجمة موظف آخر ثم يرحلون بعدها تاركين فوضى في المطعم.

فيديو متداول يظهر فيه مجموعة أشخاص يعتدون على موظفي أحد المطاعم الشهيرة! pic.twitter.com/2ei0K7N9jB — الاكثر مشاهدة (@TheTopVideo) November 2, 2021

وعلقت شركة "ماكدونادز" في السعودية، إننا نود التعبير عن أسفنا الشديد لما حصل ونؤكد أن كافة موظفينا ولله الحمد بخير. غير أن بعضهم أصيب بجروح طفيفة وقد تم إسعافهم فور وقوع الحادثة. وجاء الرد على تغريدة لأحد المواطنين السعوديين الذي استفسر عن حالة أحد الموظفين.

هلابك، بالاشارة إلى مقطع الفيديو المتداول حول ما حصل مؤخراً في أحد فروعنا على طريق الرياض - مكة من اعتداء على مطعمنا وموظفينا، فإننا نود التعبير عن أسفنا الشديد لما حصل ونؤكد أن كافة موظفينا ولله الحمد بخير. غير أن بعضهم أصيب بجروح طفيفة وقد تم اسعافهم فور وقوع الحادثة — ماكدونالدز السعودية - الوسطى والشرقية والشمالية (@McDonaldsKSA) November 2, 2021

من جهتها أعلنت النيابة العامة السعودية أنها تمكنت من تحديد هويتهم والقبض عليهم في محافظة الخرج، وهم (5) مواطنين، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم للنيابة العامة.