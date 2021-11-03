عرض السفر إلى الفضاء على توم هانكس بدلا من شاتنر

عُرض على ممثل هوليوود توم هانكس السفر إلى الفضاء على متن سفينة "نيو شيبارد" بدلا من الممثل ويليام شاتنر، لكنه رفض دفع 28 مليون دولار ثمنا للرحلة.

أكملت المركبة الفضائية شبه المدارية القابلة لإعادة الاستخدام "نيو شيبارد" (New Shepard) رحلتها المأهولة الثانية بنجاح في 13 أكتوبر/ تشرين الأول، وأصبح شاتنر البالغ من العمر 90 عامًا، الذي لعب دور الكابتن كيرك في "ستار تريك"، أكبر شخص يحلق في الفضاء.

رد هانكس على مقدم البرامج الحوارية جيمي كيميل، الذي طلب تأكيد ما إذا تم عرض السفر إلى الفضاء بدلا من شاتنر ثال: "نعم، شريطة أن أدفع"، بحسب موقع إندبيتدينت.

وأشار الممثل أيضًا إلى أنهم أرادوا إرساله إلى الفضاء مقابل "28 مليون دولار أو شيء من هذا القبيل".

قال هانكس: "أنا بخير يا جيمي.. لكنني لن أدفع 28 مليون دولار".