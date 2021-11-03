تحذير من زراعة نبات يفجر مواسير المنازل والخزانات... فيديو

حذر الناشط البيئي عبد الرحمن الجابر، من زراعة النباتات ذات العروق الطويلة نظرا لخطورتها على المنازل وما بها من خزانات ومواسير.

وخص الجابر بالذكر نبات يسمى "كوناكربس"، حيث حذر من زراعته أمام المنازل، إذ أنه يؤدي إلى تفجير المواسير كما يصيب الإنسان بالحساسية، حسبما صرح الناشط البيئي لقناة "روتانا خليجية".

عبدالرحمن الجابر .. ناشط بيئي : ابتعدوا تماما عن هذا النوع من "النبتات" تصيب بالحساسية وتفجر الخزانات والمواسير #برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/aJc6hlTtq4 — برنامج سيدتي (@sayyidaty) November 3, 2021

وأوضح الجابر أن مثل هذه النباتات تصيب الإنسان بالحساسية، كما أن الخطر الأكبر يكمن في أن لها جذور طويلة تخترق المواسير (الأنابيب) والخزانات وتتلفها، إلى جانب أن هذه النباتات تحتوي على مادة صمغية ذات رائحة كريهة‎.‎

ونصح الجابر المشاهدين باختيار الزهور والنباتات المتسلقة عند زراعة المساحات المحيطة بالمنازل، كما نصح بزراعة معظم أنواع الصبارات، وأشجار الظل التي ترتفع إلى 5 أمتار.