دراسة تكشف طعام أكبر حيوان عرفته الأرض في تاريخها... يأكل 16 طنا في اليوم

كشفت دراسة جديدة عن كمية الطعام الذي يأكله ما وصفته "أكبر حيوان عرفته الأرض في تاريخها"، مؤكدة أنه يأكل 16 طنا في اليوم، و1600 طن في السنة.

وحسب " موقع ruetir "، "خلصت أول دراسة من نوعها بأن كمية الطعام التي تأكلها الحيتان الزرقاء، ، والتي وصفتها بأكبر الحيوانات التي عرفتها الأرض في تاريخها، نحو 16 طنا من الأسماك الصغيرة المعروفة باسم الكريل يوميا في شمال المحيط الهادئ".

وقالت الدراسة إن "الباحثين قاموا بحساب الطعام الذي يدخل بطن الحوت يوميا، وراقبوا 321 حوتا، كل واحد على حدة، في المحيطين الأطلسي والهادئ من 2010 إلى 2019"، مؤكدة أنهم توصلوا إلى أن هذه الثدييات البحرية العملاقة تأكل ما يصل إلى ثلاثة أمثال كمية الطعام التي أشارت إليها تقديرات سابقة كانت تستند إلى محتويات بطون الحيتان التي يتم اصطيادها أو من خلال الاستنباط استنادا لثدييات بحرية أصغر حجما.

وأشارت الدراسة إلى أنها شملت أنواعا أخرى من الحيتان من بينها الحوت الأحدب، والحوت ذو الزعنفة، ومقوس الرأس والحوت الأيمن، وحوت المنك في القطب الجنوبي وحيتان برايد، والتهمت كلها أيضا كميات مذهلة من الطعام.

وقال المؤلف المشارك في الدراسة نيك بينسون: "هذا وزن حافلة مدرسية بكامل حمولتها. فالحوت الأزرق بحجم ووزن طائرة بوينغ 737"، متوقعا أن يأكل الحوت الأحدب في شمال المحيط الهادئ تسعة أطنان من القشريات يوميا، بينما تستهلك الحيتان ذات الزعانف ثمانية أطنان.

وقال عالم الأحياء البحرية في جامعة ستانفورد ماثيو سافوكا، المؤلف الرئيسي للدراسة التي نشرت في دورية "نيتشر"، إن "هذه كمية لا يمكن تصورها من الطعام. لكن أحجام الحيتان الكبيرة نفسها لا يمكن تصورها. فالحوت الأزرق بحجم ووزن طائرة بوينغ 737".

ومن الممكن أن يصل طول الحوت الأزرق، وهو أكبر من الديناصورات الضخمة، إلى 33 مترا ووزنه إلى 200 طن، ومعظم الحيتان البالينية لا تأكل في كل المواسم، ولها دورة جوع سنوية، فهي تأكل لحوالي 100 يوم في السنة، وعادة في موسم التكاثر الصيفي، بينما تأكل القليل في بقية العام.