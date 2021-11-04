سعودي يحاول إجبار فتاة وافدة على ركوب سيارته والمارة يتدخلون بعنف... فيديو

ويظهر مقطع الفيديو الشاب وهو يجبر امرأة بالقوة على ركوب سيارة مركونة على طرف شارع، وقد شبهها البعض بمحاولة خطف.
،،،— ﮼علي ﮼العضباء (@aladbanii) November 3, 2021
محاولة اختطاف فتاة في محافظة الخبر!؟… #الخبر pic.twitter.com/JvseUVFybg
وأكد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، محمد الشهري، أن الجهات الأمنية في محافظة الخبر، تمكنت من تحديد هوية الشخص الذي ظهر في الفيديو.
وأضاف الشهري أن الفيديو يظهر مشاجرة بين مواطن سعودي "من أرباب السوابق" ومقيمة، دون تحديد جنسيتها.
وأكد أنه تم "إيقافه، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية"، وتمت "إحالته إلى فرع النيابة العامة".
المقطع pic.twitter.com/bxDnTx33QN— Khaled.a.almutiriخالد المطيري (@Almoteari985) November 3, 2021
يذكر أن النيابة العامة في السعودية حذرت، في وقت سابق، من أشكال العنف ضد المرأة أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو التهديد بها، متوعدة مرتكبيها بعقوبات قاسية.
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