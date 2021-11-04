سعودي يحاول إجبار فتاة وافدة على ركوب سيارته والمارة يتدخلون بعنف... فيديو

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق مجموعة من الشبان السعوديين وهم ينهالون بالضرب على شاب، حاول إجبار فتاة وافدة على ركوب سيارته بالقوة.

ويظهر مقطع الفيديو الشاب وهو يجبر امرأة بالقوة على ركوب سيارة مركونة على طرف شارع، وقد شبهها البعض بمحاولة خطف.

وأكد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، محمد الشهري، أن الجهات الأمنية في محافظة الخبر، تمكنت من تحديد هوية الشخص الذي ظهر في الفيديو.

وأضاف الشهري أن الفيديو يظهر مشاجرة بين مواطن سعودي "من أرباب السوابق" ومقيمة، دون تحديد جنسيتها.

وأكد أنه تم "إيقافه، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية"، وتمت "إحالته إلى فرع النيابة العامة".

يذكر أن النيابة العامة في السعودية حذرت، في وقت سابق، من أشكال العنف ضد المرأة أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو التهديد بها، متوعدة مرتكبيها بعقوبات قاسية.