تطورات جديدة في قضية حسن شاكوش وريهام سعيد

شهدت قضية مغنّي المهرجانات المصري، حسن شاكوش، والإعلامية المصرية ريهام سعيد، تطورات جديدة.

وأعلن شاكوش، عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، رفض الدعوى القضائية المرفوعة من ريهام سعيد، ضده.

ونشر شاكوش مقطع فيديو، معلقا عليه "عفا الله عما سلف"، قائلا: "بخصوص قضية الإعلامية ريهام سعيد قد تم رفض الدعوى المقامة ضدي الحمدلله وأشكر القضاء العادل".

يذكر أن الخلاف بين حسن شاكوش، والإعلامية ريهام سعيد، ظهر بإعلان ريهام سعيد في أحد البرامج التليفزيونية، عندما قالت خلاله إن "شاكوش عدوّها".

وأضافت أن ذلك لأنها "طلبته للغناء في حفل بالساحل الشمالي، حضره معها ابناها لأول مرة لظروف تعلّمهما خارج مصر، وهي أول مرة تحتفل فيها معهما، إلا أن شاكوش تعامل معها بتعالٍ وغرور".

وأشارت الإعلامية المصرية ريهام سعيد، إلى أن "شاكوش رحب بالدعوة وذهب إلى الحفل بالفعل، لكن بعد وصوله طلب مبلغا كبيرا من المال له ولفرقته الموسيقية، فرفضت وطلبت منه تخفيض المبلغ".

ومن جانبه، علّق شاكوش عبر مواقع التواصل الاجتماعي على كلام ريهام سعيد، بأن "المبلغ لم يكن كبيرا كما قالت"، متابعا أنه "طلب 30 ألف جنيه مصري فقط، لكنها أعطته 10 آلاف جنيه، وهو ما تسبب في حدوث مشكلة بينهما".

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