شرب منظف وخلع ملابس... ظهور تأثيرات غريبة لكورونا على فتاة في قطر

ظهرت آثار جانبية غريبة من نوعها على فتاة أصيبت بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19، حيث أظهرت تصرفات غريبة مثل شرب غسول استحمام، كما خلعت ملابسها.

ونقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن أطباء أحد مستشفيات دولة قطر سردوا تفاصيل تلك الحالة الغريبة في تقرير نشر في British Medical Journal Case Reports، أوضحوا فيه أن الفتاة بدت مضطربة وتتحدث بشكل مفرط.

وظهرت علامات الاضطراب على الفتاة، حيث راحت تتحدث طويلا إلى أشخاص لم يكونوا موجودين سوى في خيالها، كما نادت أفراد أسرتها بأسماء خاطئة، ثم تطور الأمر إلى أنها خلعت ملابسها دون سبب منطقي.

واستدعت حالة الفتاة نقلها إلى المستشفى بعد تدهور سريع في سلوكها خلال أربعة أيام تلت ثبوت إصابتها بفيروس كورونا، حتى أنها عمدت إلى شرب 100 مل من غسول الاستحمام، ما دفع أقرباءها إلى نقلها فورا إلى المستشفى.

ودافعت الفتاة عن رغبتها في شرب غسول الاستحمام، قائلة إنها أحببت رائحته وطعمه، نافية أن يكون إقبالها على شربه محاولة انتحار.

وأفاد الأطباء بأنهم رأوا الفتاة خلال فترة إقامتها في المستشفى وهي تغني وتلقي النكات لإضحاك الموظفين، ثم تتحول بعد ذلك إلى البكاء، كما شوهدت في اليوم التالي لدخولها المستشفى، وهي تغسل ملابسها في المرحاض.

وثبتت إصابة الفتاة بهلاوس بصرية قصيرة، حيث أكدت أنها رأت طيورا في جناح المستشفى رغم عدم وجود أي شيء من هذا القبيل، وخلص الأطباء إلى إعطائها عقاقير مهدئة وإحالة حالتها إلى الأطباء النفسيين.

أكدت الفتاة للأطباء النفسيين أنها تشعر بسعادة غامرة، وأنها تريد نشر السلام في العالم، كما كشفت عن اعتقادها بأن الله منحها قدرات روحية خارقة، والتي يمكنها بدورها أن تمنحها للآخرين.