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    وكالة الفضاء الأمريكية ناسا تطلق أول طائرة حوامة إنجينيويتي فوق سطح كوكب المريخ

    اكتشاف جزيئات عضوية "لم تكن معروفة" على المريخ... صور وفيديو

    © Photo / NASA/JPL-Caltech/MSSS
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    اكتشف فريق دولي من الباحثين في الفضاء يعمل مع مركز "جودارد" لرحلات الفضاء التابع لوكالة "ناسا"، جزيئات عضوية "لم تكن معروفة من قبل" على المريخ، باستخدام تجربة جديدة أجريت على متن مركبة "كيوريوسيتي روفر" (Curiosity).

    أرسلت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" إلى يومنا هذا 9 مركبات مدارية تدور حول المريخ و6 مركبات جوالة تستكشف سطح المريخ، لمعرفة المزيد حول إمكانية وجود ورصد حياة على سطح المريخ.

    مشهد من سطح الكوكب الأحمر
    © Photo / pixabay/AlexAntropov86
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    وقامت المركبات أثناء تنفيذ مهماتها بعمليات تصوير ورصد تحقيقًا لهذا الهدف، حيث يعتبر العلماء أن رصد أي نوع من الحياة سواء القديمة أو غيرها على أي كوكب خارج الأرض بالحدث الكبير الذي قد يغير الكثير من المفاهيم حول تاريخ مجرتنا والكون.

    عينات المركبات الجوالة هي الأمل الأخير

    وتعمل المركبات الجوالة في الوقت الحالي على أخذ عينات من تربة المريخ بهدف دراستها ومعرفة المزيد عن المواد الكيميائية الموجودة في تربة المريخ القريبة من سطحه وتحديدا لمعرفة ما إذا كانت التربة تحتوي على جزيئات عضوية.

    ويعتقد العلماء أن وجود جزئيات عضوية على سطح المريخ هو دليل حقيقي على وجود حياة سابقة على هذا الكوكب، لكن المركبة عثرت، بحسب المقال المنشور في مجلة "phys" العلمية المتخصصة بالفيزياء، على جزيئات عضوية في وقت سابق، لكن العينات لم تكن كافية للادعاء بأنها أنتجت أو استخدمت من قبل كائن حي.

    لكن على الرغم من الأبحاث الواعدة، توقفت المركبة الجوالة "Curiosity" عن العمل في عام 2017، بسبب مشكلة تتعلق بحجرات أو (أكواب) التخزين البحثية الخاصة بالمركبة وذراع الحافر، لكن فريق العمل والتحكم المشرف على المركبة اختار إجراء طريقة ونوع من التجارب لم يتم إجراؤها بواسطة العربة الجوالة من قبل.

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    وبحسب الدراسة البحثية المنشورة في مجلة "Nature Astronomy" العلمية، تحمل مركبة "Curiosity" أداة بحثية يطلق عليها اسم  أداة تحليل العينة في المريخ، وهي عبارة عن مجموعة من الأكواب (حجرات) التي تحمل فيها المركبة عينات من التربة للقيام بتحليلها ضمن الحجرات وإجراء التجارب عليها، حيث تحتوي المصفوفة الموجودة على المركبة على 74 كوبا، عبئت جميعها باستثناء 9 منها لا تحتوي على تربة.

    صورة خيالية لكوكب الأرض في يد عملاقة
    © Photo / pixabay/geralt
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    حيث تحتوي الحجرات الـ9 المتبقية على مواد كيميائية تُستخدم لإجراء أنواع أخرى من التجارب. لكن بسبب عطل الحفر، اختار فريق "ناسا" إسقاط عينات التربة الموجودة في الأكواب التي تحتوي على المواد الكيميائية ثم تحليل المواد الكيميائية الناتجة عن التفاعلات.

    اكتشاف جزيئات عضوية "لم ترصد سابقا"

    وجد الباحثون جزيئات عضوية في التربة لم تكن موجودة ولم ترصد على سطح المريخ من قبل، وعلى الرغم من أن التجربة الجديدة لم تجد دليلا مثبتا على وجود حياة، إلا أنها أظهرت أن هناك طرقا جديدة أخرى على المريخ يمكن استثمارها في عملية إجراء الاختبارات.

    وجاء في البحث: "وسعت تجربة من إمكانية جرد الجزئيات الموجودة في عينات المريخ وأظهرت أداة قوية لزيادة وتمكين البحث عن الجزيئات العضوية القطبية ذات الصلة الحيوية أو البريبايوتك".

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