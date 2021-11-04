برشلونة يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة سيلتا فيغو

تلقى نادي برشلونة الإسباني، اليوم الخميس، ضربة موجعة قبل مواجهة سيلتا فيغو، السبت المقبل.

ونشر نادي برشلونة، مساء اليوم الخميس، بيانا أكد فيه إصابة نجميه، الأمريكي سيرغينو ديست، والفرنسي عثمان ديمبلي، حيث يعاني الأخير من تشنج عضلي في الفخذ الأيسر، موضحا أن مدة غيابه تتوقف على وتيرة تعافيه.

⚠️ سيرجينيو ديست يعاني من إصابة في أسفل الظهر. مدة الغياب تتوقف على وتيرة تعافيه pic.twitter.com/dyunPYSuH5 — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) November 4, 2021

وأوضح بيان برشلونة الأسباني أن سيرغينيو ديست يعاني من إصابة أسفل الظهر، مشيرا إلى أن مدة غيابه تتوقف على وتيرة تعافيه.

⚠️ ديمبيلي يعاني من تشنج عضلي في الفخذ الأيسر. مدة الغياب تتوقف على وتيرة تعافيه pic.twitter.com/uKXjPfHzw5 — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) November 4, 2021

ويذكر أن الفرنسي، عثمان ديمبيلي، قد عاد، لتوه، من إصابة قوية أبعدته عن الملاعب حوالي 5 أشهر كاملة، وذلك خلال المباراة الماضية لفريقه أمام مضيفه دينامو كييف الأوكراني، والتي انتهت بهدف للفريق "البارسا"، دون رد.

وتمكن البارسا من التغلب على العنيد دينامو كييف بهدف وحيد، في المباراة التي أقيمت بينهما، مساء الثلاثاء الماضي، على ملعب دينامو لوبانوفسكي، معقل النادي الأوكراني.